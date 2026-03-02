‘Chicha’, el héroe que pone a Canarias en el mapa

La historia del fútbol canario ya no se puede narrar sin el nombre de Santi Domínguez, Chicha. El delantero tinerfeño se convirtió en el héroe de la conquista de la fase nacional de la Copa de las Regiones UEFA por parte de la selección de Canarias y la consiguiente clasificación para representar a España en la fase intermedia internacional.

Bastó un solo zarpazo, en el minuto 58, para decantar la final frente a Navarra y terminar de cerrar la hazaña canaria. El responsable, Santi Domínguez, delantero del UD Villa de Santa Brígida, que controló un preciso pase en profundidad de Daniel Hernández y marcó con un remate cruzado. El ariete, con pasado en la UD Realejos, ya había sido decisivo en la semifinal ante Galicia, cuando apareció en la prórroga para inclinar la balanza desde los 11 metros.

Domínguez es un héroe que habla en plural. Se deshace en elogios hacia un grupo que fue creciendo «de escalón a escalón», y que encontró su fortaleza –según explica– en no mirar demasiado lejos: «Al no darte cuenta de la magnitud de lo que íbamos a conseguir o de lo que conseguimos como equipo, pues estamos ahí, en esa ilusión, sin creérnoslo todavía».

Trabajo, docencia y orgullo amateur

Ese estado de incredulidad, esa especie de nube en la que todavía flotan los de Sergio Alonso, contrasta con la realidad que llega justo un día después de llevarse el trofeo: volver al trabajo. Esa es, al fin y al cabo, la esencia de todas las plantillas que compiten en la Copa de las Regiones UEFA. Santi, por ejemplo, trabaja en el área de marketing de una empresa en Gran Canaria, aunque su verdadera vocación mira hacia la docencia.

Por eso la victoria tiene un regusto distinto, más profundo. No es solo un título; es todo lo que hay detrás. «Me llena de orgullo también saber que hay mucha gente que se está buscando la vida a nivel deportivo», afirma al hablar de sus compañeros, futbolistas que compaginan entrenamientos con trabajos y responsabilidades lejos del foco. Reconoce que la llamada de Sergio Alonso llegó «tras una grave lesión de rodilla» y que a nivel emocional significó «mucho».

De Icod el Alto al fútbol regional

Para entender al Chicha hay que subir hasta Icod el Alto, en la parte alta de Los Realejos. Allí empezó todo, allí echó a rodar el balón por primera vez con la intención de no soltarlo. Jugó «toda la vida en la Unión Deportiva Realejos».

Debutó en Tercera División siendo juvenil de primer año a las órdenes de Mazinho –hoy técnico del Tenerife B– y compartió vestuario con futbolistas como Yeray González o Samuel Djukic. Aprendió pronto y bien, rodeado de gente con peso en el fútbol tinerfeño. Tras dejar el Realejos y pasar un año en el Santa Úrsula, Domínguez decidió mudarse a Las Palmas para formarse en Educación Física. Allí combinó estudios y fútbol.

Once temporadas de fidelidad

Ya acumula once temporadas en la UD Villa Santa Brígida, una rareza en el fútbol de hoy. Cuando se le pregunta por esa fidelidad, señala el «factor humano» de la entidad. Recuerda cómo el club le dio la mano desde su llegada como estudiante y cómo le respaldó tras su lesión de rodilla.

Describe un proyecto estable, alejado de promesas vacías, un sitio en el que «se puede ser feliz, se cumple y se te dará la mano si lo necesitas». Esa estabilidad, parecida a la que muchos buscan en el trabajo, explica por qué ha permanecido tanto tiempo en Santa Brígida.

Su apodo tiene un origen sencillo y también ligado al club grancanario. «Cuando llegué al Villa, lo de Chicha era porque yo era de Tenerife; por la broma de ser chicharrero, y así se quedó», recuerda.

En el campo, Santi se describe como «un delantero de correr al espacio y oportunista del gol». Con los años ha ido puliendo su juego: antes solo corría al espacio; ahora también le gusta ofrecerse, combinar y participar más en el juego. Pero su esencia sigue intacta: es ese atacante que huele el hueco y aparece en el momento justo –«como Raúl González Blanco», apunta–.

El seleccionador Sergio Alonso describe a Santi como un delantero con «mucho gol» y destaca que posee «una inteligencia táctica con balón que ofrece distintos registros de ataque al equipo y sin balón que el equipo tenga mucho equilibrio defensivo». En el vestuario, añade, «es un líder desde la humildad y trabajo que transmite a todos la ilusión para y por este deporte».

El premio por la conquista nacional es el de representar a España en la fase intermedia internacional de la Copa de las Regiones UEFA, donde Canarias se enfrentará a los representantes de Hungría, Israel y de la anfitriona Letonia dentro del Grupo 5.

Para Santi, es «un sueño representar a España habiendo sido campeones». También destaca el valor simbólico de la gesta: «Somos los que estamos alejados ahí abajo en el mapa… y ahora se nos ha visto bastante el trabajo». Canarias ya no es solo talento técnico; es compromiso y carácter. El ariete tinerfeño no se obsesiona con imaginar otro gol decisivo. «No soy de imaginarme marcando goles, pero sí soy capaz de imaginarme momentos inolvidables con la selección».

Arribó el equipo isleño a Barcelona con varias ausencias –consecuencia de la no interrupción de la Tercera– y sin haber podido completar siquiera una sesión preparatoria. Pero el vestuario respondió. «Nos pusimos en mono de trabajo todos, del primero hasta el último», subraya. «Nadie ha sido más importante que todos», añade, en otra reivindicación de lo colectivo.

De cara a la fase europea, Santi señala la necesidad de mejorar la gestión. Hay que recordar que, por ejemplo, Galicia –rival en semifinales– sí contó con el parón en la Tercera del grupo gallego, categoría de la que proviene toda su plantilla. Sobre esto, comenta: «Ojalá mejore la gestión burocrática de las convocatorias y de los partidos, tanto los que se cancelan como los que no. A ver en qué queda todo, pero lo afrontaremos con muchísima ilusión».