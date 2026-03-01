El Tenerife C recorta distancias con el líder

El Tenerife C se colocó a un punto del liderato tras imponerse al Herbania (3-1). El cuadro majorero se adelantó en la primera llegada clara en el ecuador de la primera parte, lo que hizo reaccionar al filial blanquiazul, que se adueñó del partido y remontó antes del descanso, ampliando diferencias en la reanudación y concediendo pocas llegadas hasta el pitido final.

El tramo inicial transcurrió sin un dominador claro y sin ocasiones por parte de ningún conjunto, aunque con algo más de sensación de peligro en las aproximaciones del cuadro majorero. Hasta que pasado el ecuador de la primera mitad, en la primera oportunidad clara del partido, Amine colgó un balón al segundo palo que Aythami cabeceó a la red.

El Tenerife C dio un paso al frente tras el gol, y Dailo, tras un primer remate desviado en un saque de falta lateral de Bruno, acabó igualando en el minuto 35 en un mano a mano escorado a la izquierda que resolvió con un tiro raso al palo corto. Ya al filo del descanso, Jony selló la remontada con un golpeo colocado desde la media luna a la base del poste.

Nada más arrancar la segunda parte, Padrón centró raso desde la derecha y Jony dejó pasar el balón para que Edu, llegando desde atrás hacia la frontal del área, rematase de primeras junto a la base del palo, haciendo el 3-1. Minutos más tarde, Bruno estuvo a punto de ampliar distancias en un saque directo de córner que Tony despejó con dificultades.

Pasada la hora de juego, el Herbania se vio obligado a adelantar sus líneas y pudo ajustar el tanteador tras un centro de falta que Tobías cabeceó ligeramente desviado; sin embargo, dejó espacios atrás y fue el filial blanquiazul el que tuvo más ocasiones a la contra, sin acierto en la definición. Ya en las postrimerías, los de Rayco García se hicieron fuertes en defensa para no pasar apuros hasta el final.