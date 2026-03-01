La selección canaria representará a España en la Copa de las Regiones UEFA

La selección de Canarias completó la proeza. Después de clasificarse para la final a cuatro de la Copa de las Regiones UEFA y eliminar a Galicia en el primer cruce (1-0, gol de Santi Domínguez), coronó su histórica participación en esta competición al derrotar a Navarra por 1-0. Le valió con un solitario gol del tinerfeño Santi Domínguez en el minuto 58. Y también con un par de salvadoras intervenciones de Cristian Galindo en los instantes finales, con el rival volcado en el intento de, al menos, forzar la prórroga.

Con este resultado, Canarias representará a España en la Copa de las Regiones UEFA. Tendrá como novedad la oportunidad de cruzar fronteras para medirse en una fase intermedia internacional a los representantes de Hungría, Israel y de la anfitriona Letonia dentro del Grupo 5.

Los antecedentes

Canarias tratará de repetir el éxito logrado por País Vasco en 2005, Castilla y León en 2009, Galicia en 2023 y Aragón en 2025 como vencedores de una competición bienal diseñada por la UEFA para jugadores que no han competido en categorías profesionales y que participan en este torneo con sus selecciones autonómicas, la Canaria, entrenada por el tinerfeño Sergio Alonso.

Después de una primera parte plana en la que Canarias intentó llevar la iniciativa –solo un remate a puerta, de Amai Felipe en el minuto 22– y que dejó la lesión de Noah antes del descanso por un pinchazo muscular en la pierna izquierda –fue sustituido por Pablo Díaz–, la final se animó en la segunda mitad. Tras un par de avisos de Alexis Cabrera, nada inquietantes para Buldain, Santi 'Chicha' controló un preciso pase en profundidad de Daniel Hernández y marcó con un remate cruzado. 1-0 en el minuto 58. La final empezaba a coger color.

El delantero del Santa Brígida tuvo el segundo tanto en la siguiente jugada, pero en este caso el arquero estuvo más acertado.

Galindo, protagonista

A la desesperada, Navarra buscó la igualada en el tramo final. Iker Gil protagonizó dos acciones claras, un cabezazo fuera en el minuto 73 y una conducción con un remate alto en el 85. Canarias hacía lo posible por frenar a un oponente que apretaba para impedir la derrota. Y fue entonces cuando emergió la figura de Cristian Galindo. El portero del Tamaraceite evitó el 1-1 con un paradón en el minuto 89. Mérito del guardameta pero también mala definición de Dani Pérez, completamente solo, a un palmo de la meta y sin oposición. Su toque de cabeza salió muy flojo y centrado. Pero Navarra tuvo margen para generar más peligro. De nuevo lo intentó Daniel Pérez y el desenlace fue idéntico. Galindo logró salvar el remate, ya en el alargue, con los jugadores isleños pendientes del cronómetro para poder celebrar una victoria sin precedentes para el fútbol canario.

Canarias: Galindo, Jony Reyes, Noah Morales (Pablo Díaz, 35’), Acaymo González, Zeben Déniz, David Soto (Sergio Rodríguez, 82’), Mario Barcos, Daniel Hernández, Amai Felipe (Brian, 82’), Alexis Cabrera (Guayre, 71’) y Santi Domínguez (Saúl Vera, 82’).

Navarra: Buldain, Héctor Goñi, Mikel Contín, Alejandro Cacho, Iñaki berruete, Beguiristain, Aimar Martiarena (Zubiría, 82’), Samuel Sánchez, Iker Gil, Arieta (León, 69’) y Unai Martínez (Daniel Pérez, 82’).

Gol: 1-0, m. 58:Santi Domínguez.

Árbitro: David López. Tarjeta amarilla a Soto (61’), Cabrera (68’), Zeben (91’) y Santi Domínguez (75’), de Canarias, y a Berruete (40’) y Cacho (62’), de Navarra.

Incidencias: Final de la fase nacional de la Copa de las Regiones UEFA. Estadio Olímpico de Tarrasa. Césped artificial.