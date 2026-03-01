Liga Iberdrola
El Haro Rioja acaba por la vía rápida con el Tenerife Libby’s
El equipo lagunero, que venía de vencer al líder y al cuarto del campeonato, cede por 0-3 frente al séptimo clasificado
El Tenerife Libby’s La Laguna no pudo extender su senda positiva de triunfos, cayendo este sábado en un Pablos Abril que lució un gran ambiente, pero sin fortuna en el luminoso frente a Haro Rioja Voley (0-3). La escuadra lagunera venía de ganar de forma consecutiva al líder (el Menorca) y el cuarto (el Cajasol), pero se la pegó esta vez en casa contra el séptimo.
Los últimos resultados permitían encarar con optimismo este bonito duelo directo por los puestos de acceso al playoff por el título. Pero en esta ocasión, las blanquiazules no tuvieron la fortuna deseada para exhibir su mejor versión. Desde el primer set, el elenco lagunero tuvo que ir a remolque debido a la enorme inspiración de las riojanas, lideradas por Mariangel Vivas (21 puntos), hasta el 20-25 de salida.
El arranque de la segunda manga fue difícil para el Libby’s, con dificultades para detener desde el bloqueo las acometidas de Haro Rioja, obligando a Ricardo Lemos a pedir tiempo muerto (1-5). Después de una fase de igualdad, las tinerfeñas volvieron a chocarse contra el muro riojano (11-16) y, aunque no se vinieron abajo hasta forzar el 20-22, las jugadoras dirigidas por Esther López se apuntaron finalmente el segundo asalto (21-25).
En el tercer y definitivo parcial, las laguneras se rebelaron a la adversidad hasta un esperanzador 14-10. La escuadra visitante, sin embargo, reaccionó para virar el resultado hasta el 19-17 y ya no volvió a soltar el mando del parcial (20-25).
‘Pleno’ de triunfos tinerfeños
Pleno de triunfos tinerfeños –derbi en chicos mediante– en la Superliga 2. En chicas, el Cuesta Piedra arrasó esta vez el Extremadura y el Arona pasó por encima del Covadonga. Ambos en el Grupo A, se impusieron por 3-0. En el B, el Élite El Rosario asaltó el liderato merced a su 3-0 al Cide Palma y en el C el Fedes tumbó al Mairena (de nuevo 3-0).
En chicos el Arona Spring in Motion le ganó al Cisneros por la vía rápida (3-0).
