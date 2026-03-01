Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Guayotas sellan su pase a la ‘Final Eight’ de la Conference

Después de derrotar el viernes al Chania, el equipo tinerfeño repite ante el Bochum

María Ramos, en una acción ofensiva del partido de ayer ante el Bochum. / FILIP BAKIC

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Después de ganar el viernes el partido inaugural de la Fase 2 de la Conference Cup ante el Chania griego, el Tenerife Echeyde Femenino jugó ayer su segundo compromiso europeo en Serbia. Y lo hizo frente al otro conjunto que había sumado un triunfo en la primera jornada: el Bochum alemán.

Un duelo exigente para las Guayotas, que buscaron sellar en este partido la clasificación para la Final Eight. El 19-9 confirmó la conquista de ese objetivo. El Echeyde luchará por el título continental con un pleno en Serbia a falta del tercer y último encuentro, programado para las 17:00 de hoy ante el club anfitrión, el Vojvodina, que ayer no falló frente al Chania.

Las tinerfeñas empezaron volcadas en ataque y con una gran Maku Bello bajo palos. Maryn Dempsey y Elena Camarena lanzaron al Echeyde con un parcial de 2-0 de salida. Pero las alemanas encontraron el camino para abrir su cuenta. Transición ofensiva y el Bochum recortaba distancias por medio de Maya Husselmann. No tardaron en responder las chicharreras, quienes sacaron el máximo partido a una expulsión para el 3-1 (De Kleer). A partir de ahí, bajón de las canarias, quienes vieron como las visitantes erraban un penalti, pero acto seguido marcaban uno que llevaba todo a un ajustado 3-2, al concluir el primer cuarto.

En la segunda manga, Carla Martín compensó los errores previos en los lanzamientos de penalti y dio aire a las suyas (4-2). Dos goles más (María Ramos y De Kleer), parcial de 3-0 en el tercer round y un electrónico de 6-2.

Pero el Echeyde quería más, y encontró la red con Camarena palmeando la pelota en un rechace (7-2). Se acercaba el descanso y las Guayotas se tomaron un pequeño respiro que aprovechó el Bochum para asestar dos golpes (Emilia Khmil) en dos decisiones dudosas arbitrales. Acción con jugadora de más, y el décimo penalti pitado dibujaron un 7-4, que corrigieron las chicharreras al momento. Y es que Mallory apareció en la boya para irse al entretiempo con un 8-4.

En el inicio del tercer cuarto, parcial de 2-0, desde el punto fatídico (Maryn Dempsey) y con un contraataque que nadó y definió con calidad Júlia Rodríguez. El luminoso era ya de un abultado 10-4 y las alemanas intentaron mantenerse vivas con un chut potente, desde posiciones centrales, de Jana Stuwe (10-5). De poco sirvió. María Ramos marcó de penalti y Renée De Kleer culminó un contragolpe. La distancia crecía (12-5).

Muy superiores las tinerfeñas, que cerraron el round aumentando aún más la ventaja hasta las ocho de diferencia (15-7) gracias a la contribución de Natalia Naya, con un zurriagazo central, y Ainhoa Pinar y Renée de Kleer, al contraataque. Tres tantos, que respondían a dos del Bochum (Banks y Stuwe), que no evitaron que la victoria estuviera ya amarrada.

Los últimos ocho minutos sirvieron para que el Echeyde defendiera y continuara haciendo sangre en transiciones imparables. Todo ello, de la mano de Natalia Naya y Carla Martín, ademas de un penalti marcado por Marta Madre. Se pintaba así una goleada ya de 18-8, a causa también de una gran vaselina rival (Kaleagasi). Diferencia abismal, en un partidazo de las chicharreras que se cerró con dos goles más para el definitivo 19-9.

