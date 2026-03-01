Las Guayotas sellan su pase a la ‘Final Eight’ de la Conference

Después de ganar el viernes el partido inaugural de la Fase 2 de la Conference Cup ante el Chania griego, el Tenerife Echeyde Femenino jugó ayer su segundo compromiso europeo en Serbia. Y lo hizo frente al otro conjunto que había sumado un triunfo en la primera jornada: el Bochum alemán.

Un duelo exigente para las Guayotas, que buscaron sellar en este partido la clasificación para la Final Eight. El 19-9 confirmó la conquista de ese objetivo. El Echeyde luchará por el título continental con un pleno en Serbia a falta del tercer y último encuentro, programado para las 17:00 de hoy ante el club anfitrión, el Vojvodina, que ayer no falló frente al Chania.

Las tinerfeñas empezaron volcadas en ataque y con una gran Maku Bello bajo palos. Maryn Dempsey y Elena Camarena lanzaron al Echeyde con un parcial de 2-0 de salida. Pero las alemanas encontraron el camino para abrir su cuenta. Transición ofensiva y el Bochum recortaba distancias por medio de Maya Husselmann. No tardaron en responder las chicharreras, quienes sacaron el máximo partido a una expulsión para el 3-1 (De Kleer). A partir de ahí, bajón de las canarias, quienes vieron como las visitantes erraban un penalti, pero acto seguido marcaban uno que llevaba todo a un ajustado 3-2, al concluir el primer cuarto.

En la segunda manga, Carla Martín compensó los errores previos en los lanzamientos de penalti y dio aire a las suyas (4-2). Dos goles más (María Ramos y De Kleer), parcial de 3-0 en el tercer round y un electrónico de 6-2.

Pero el Echeyde quería más, y encontró la red con Camarena palmeando la pelota en un rechace (7-2). Se acercaba el descanso y las Guayotas se tomaron un pequeño respiro que aprovechó el Bochum para asestar dos golpes (Emilia Khmil) en dos decisiones dudosas arbitrales. Acción con jugadora de más, y el décimo penalti pitado dibujaron un 7-4, que corrigieron las chicharreras al momento. Y es que Mallory apareció en la boya para irse al entretiempo con un 8-4.

En el inicio del tercer cuarto, parcial de 2-0, desde el punto fatídico (Maryn Dempsey) y con un contraataque que nadó y definió con calidad Júlia Rodríguez. El luminoso era ya de un abultado 10-4 y las alemanas intentaron mantenerse vivas con un chut potente, desde posiciones centrales, de Jana Stuwe (10-5). De poco sirvió. María Ramos marcó de penalti y Renée De Kleer culminó un contragolpe. La distancia crecía (12-5).

Muy superiores las tinerfeñas, que cerraron el round aumentando aún más la ventaja hasta las ocho de diferencia (15-7) gracias a la contribución de Natalia Naya, con un zurriagazo central, y Ainhoa Pinar y Renée de Kleer, al contraataque. Tres tantos, que respondían a dos del Bochum (Banks y Stuwe), que no evitaron que la victoria estuviera ya amarrada.

Los últimos ocho minutos sirvieron para que el Echeyde defendiera y continuara haciendo sangre en transiciones imparables. Todo ello, de la mano de Natalia Naya y Carla Martín, ademas de un penalti marcado por Marta Madre. Se pintaba así una goleada ya de 18-8, a causa también de una gran vaselina rival (Kaleagasi). Diferencia abismal, en un partidazo de las chicharreras que se cerró con dos goles más para el definitivo 19-9.