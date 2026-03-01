El Cisneros acaricia una final que jugará el Melilla

Honor. Porque no hay peor batalla que la que no se pelea. Y el Cisneros La Laguna luchó hasta el final en el Pabellón Fuente de San Luis. El conjunto dirigido por Miguel Rivera se despidió de la Copa del Rey con corazón y orgullo tras caer (2-3) en semifinales ante el CV Melilla, que jugará la final contra el Manacor. Un duelo intenso y cargado de emoción que se decidió en el quinto set por pequeños detalles.

El partido comenzó con un claro dominio del Cisneros, liderado por Víctor Andreu. El receptor cubano abrió la primera brecha en el marcador (5-2) con un potente remate desde zona de zaguero. El tramo final del set volvió a equilibrarse (17-17). Fran Duque emergió por el centro para firmar el 20-19, aunque Melilla, muy sólido y efectivo en el bloqueo, afrontó los últimos puntos con ventaja tras un remate de Víctor Méndez (21-23) y un blockout del conjunto dirigido por Salim Abdelkader cerró el set a (23-25).

El segundo set resultó mucho más igualado, con un inicio disputado punto a punto (6-5), en el que Thomas Sleurink encontró la línea desde zona dos para dar continuidad al saque de Sergio Noda. Fabián Flores fue el encargado de romper, momentáneamente, la igualdad en el marcador con el 11-10. Flores volvió a aparecer con un bloqueo en solitario que colocó el 16-14, mientras que Mateusz Frac sumó con uno de sus remates característicos por zona dos. Víctor Andreu cerró la manga con un potente remate desde zona cuatro al centro de la pista (25-23).

El tercer juego comenzó con ciertos desajustes del Melilla. Víctor Andreu aprovechó la situación para romper un triple bloqueo y colocar el 6-4, obligando al técnico rival a pedir un tiempo muerto para evitar una brecha mayor. Cuando parecía tener el set encarrilado, el conjunto dirigido por Miguel Rivera se complicó con tres errores consecutivos que, unidos a un buen bloqueo de Melilla, permitieron al conjunto visitante cerrar la manga (22-25).

Sergio Noda tiró de experiencia en el cuarto set para liderar el arranque del Cisneros y empujar a los suyos en los primeros compases del parcial (3-2). Con el tiempo Andreu amplió la diferencia con un saque directo que, tras tocar la red, cayó corto y sorprendió a la defensa rival (10-7). En el final todo estaba por decidirse (23-21) para un Cisneros que buscaba forzar el tie-break, aunque la igualdad llevó el set hasta el 24-24. El tinerfeño Fran Duque apareció en el momento decisivo para cerrar el cuarto set con un bloqueo (26-24) y mandar el partido al quinto set.

Noticias relacionadas

En el quinto, el Melilla puso la directa tras el 4-6 y alcanzó una renta muy amplia de 8-13. El Cisneros volvió a creer tras un error rival y un saque de Víctor Andreu (10-13). Sin embargo, un último bloqueo de Melilla terminó por sentenciar el partido (10-15), poniendo fin a una semifinal que duró cerca de tres horas.