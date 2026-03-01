Arezki Habibi completa doce subidas al Reventón

Inició el reto a las 7:42 de la mañana y lo terminó a las 20:09. En ese tiempo, Arezki Habibi ascendió y bajó doce veces el Reventón, la subida que da nombre a la prestigiosa prueba de montaña que se celebra cada año en La Palma. La de 2026 será el sábado 28 de marzo.

El corredor tinerfeño del club Bikila se propuso el desafío de sumar un recorrido tras otro, hasta que el cuerpo aguantara. Y completó el equivalente a una ultra, un total de 61,08 kilómetros con un desnivel positivo de 6.108 metros. Todo, en poco más de 12 horas. En concreto, estuvo 12 horas, 27 minutos y 32 segundos en marcha.

Arezki ya conocía de sobra el terreno que iba a pisar. De hecho, el récord es suyo. De 24:10 en una subida. Lo fijó en 2024. Pero esta vez ascendió doce veces, con los correspondientes doce descensos.

La prueba, de carácter personal y sin ningún componente competitivo, más allá del que él quiso ponerse, comenzó temprano, con la salida del sol. A esa hora no sabía que iba a estar más de medio día corriendo. El termómetro marcaba 9 grados. A la noche, cuando decidió parar, la temperatura tampoco era mucho más alta, de 11 grados. Y durante el trayecto, una media de 68 por ciento de humedad, rachas de viento e incluso una llovizna que hizo que aumentara la dificultad por el agarre al suelo, principalmente en las zonas más pedregosas, el zigzag que ya forma parte del paisaje de la Reventón.

Habibi no estuvo solo. Por tramos iba contando con la compañía de otros corredores que se turnaban, que completaban algunos trayectos para que la aventura fuera un poco más llevadera. A su lado, atletas de trail de La Palma, unos cien voluntarios de diferentes clubes de la Isla, como el Hilera, el Graja... Una ayuda que agradeció el principal protagonista, que empezó imprimiendo un ritmo constante, sin parar y sin precipitarse, con cabeza para dosificar y no ceder. Su ritmo cardiaco tuvo un promedio de 159 pulsaciones por minuto. Sin parar, de sol a sol, con el necesario avituallamiento situado en la zona de la Ermita de Nuestra Señora del Pino, respaldado siempre por un equipo que estuvo atento en todo momento a cada paso que daba el corredor.

Cuando se le ocurrió hacer algo así, Arezki aclaró que no tenía la intención de «demostrar nada a nadie». Solo pretendía vivir una experiencia diferente, casi tan deportiva como espiritual. « Lo hago para recordarme quién soy cuando el cansancio aparece y no hay aplausos», explicó en la víspera.

En parte, se lo había tomado como «un entrenamiento más», pero sabía que esta actividad iba a llamar la atención. Pero su idea era no hacer «ningún ruido», solo cumplir con su plan y, como mucho, grabarlo «sin decir nada» para luego publicar contenidos en las redes sociales. Pero su reiterada y agotadora Subida a las Estrellas terminó trascendiendo. Dejó de ser solo suya. Y acabó con éxito, dejando en el camino un precedente que seguramente despertará la motivación de más atletas que se plantearán el objetivo de igualar o mejorar lo que consiguió ayer Habibi, que tuvo el respaldo institucional del Ayuntamiento de El Paso, por medio de su concejalía de Deportes, y también de una Reventón Fred.Olsen Express que ya cuenta los días para concentrar las miradas de la familia del trail.