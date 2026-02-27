El atletismo canario conquista dos oros y una plata en el Campeonato de España de Lanzamientos Largos

El Campeonato de España de Lanzamientos Largos que tuvo lugar, recientemente, en Castellón dejó una gran cosecha de medallas para los representantes canarios.

El atleta grancanario del Chikillos de Vecindario, Magno Llopis, logró el oroen lanzamiento de martillo de la categoría Sub 20 con una marca 66,37 metros.

El deportista tinerfeño Pablo Hernández Guerra, del Club Corredores Tenerife Santa Cruz, se proclamó campeón de España Sub 16 en lanzamiento de martillo con una marca de 63,38 metros con la que batió, además, el récord del campeonato.

Asimismo, el atleta grancanario del Tenerife Cajacanarias, Yasiel Bryan Sotero Salazar, alcanzó la medalla de plata en lanzamiento de disco de la categoría senior con un registro de 59,79 metros.

Para Magno Llopis, oro nacional en el 2024 y 2025 y bronce en el Europeo del 2025, “la medalla es la consecuencia de un trabajo bien hecho y planificado. Mi siguiente desafío es el Campeonato de España de verano y la búsqueda de la clasificación para el Mundial de Oregón”, explicó el pupilo entrenado por David Montelongo.

Por su parte, Pablo Hernández Guerra, entrenado por Pedro González Palma, se mostró radiante con una medalla “que supone el premio al trabajo realizado durante meses. Una de las claves fue que me sentí más tranquilo que el año pasado en la competición. Me puse primero desde el primer lanzamiento y pude superar mi marca personal dos veces, conseguir el récord del campeonato y obtener la mejor marca del año de mi categoría”,aseguró.

El prometedor atleta, de tan solo 14 años, ostenta el récord de Canarias Sub 14, ha sido subcampeón de España dos veces en el 2025; en el certamen nacional de Lanzamientos Largos de Invierno y en el Campeonato de España de federaciones autonómicas, y fue campeón de España al aire libre.

Por último, Yasiel Sotero, a quien entrena José Francisco Ríos, señaló la importancia de una medalla de plata “que vale más que muchos oros que he conseguido con anterioridad. Estoy muy feliz de haber conquistado una medalla muy valiosa, trabajada y peleada en un gran certamen”,confesó, antes de añadir que “no me quiero poner ningún techo, porque la clave es entrenar al máximo para llegar lo más lejos posible. He recuperado la motivación y ahora vivo un proceso de volver a empezar”.

Las medallas y el resto de meritorias marcas obtenidas por los atletas isleños confirman la pujanza y el crecimiento del atletismo en Canarias en los últimos años.