¿Cuántas veces puede una persona subir el Reventón en un día? Arezki Habibi, a por el reto más salvaje de la historia del trail canario

«En la comodidad no vas a superarte nunca». Con esa frase, Arezki Amokran Habibi Núñez condensa la filosofía que lo empuja este sábado en El Paso a ascender el Reventón de sol a sol, una y otra vez, tantas como su cuerpo aguante. No es una carrera oficial y tampoco hay dorsal ni meta esperando. Lo que sí hay es una batalla hercúlea contra el agotamiento. Un tira y afloja entre la mente y las piernas en uno de los ascensos más icónicos del trail canario.

«El 28 de febrero de 2026 voy a subir el Reventón de Sol a Sol, en El Paso, La Palma. Desde el amanecer hasta que el cuerpo y la cabeza negocien cada paso. No lo hago para demostrar nada. Lo hago para recordarme quién soy cuando el cansancio aparece y no hay aplausos», anunció el corredor del Bikila en sus redes sociales.

El reto, como el lugar elegido, no es fruto del azar. Escenario con historia, forma parte el Reventón del imaginario del trail archipielágico. Y lo es, entre otras razones, por pruebas como su Subida a las Estrellas, una vertical nocturna de 3,3 kilómetros con 620 metros de desnivel positivo que en 2024 encumbró al propio Arezki Amokran Habibi Núñez como vencedor y plusmarquista. Aquella noche el atleta isleño paró el reloj en 24 minutos y 10 segundos.

Una plaza con historia

«Para mí la Subida a las Estrellas es una vertical que le recomiendo a todo el mundo. Si el tiempo está bueno por la noche ves las estrellas, porque ahí como prácticamente no hay ninguna contaminación lumínica, se ve todo», subraya.

«Llevo trabajando la marca personal y siempre tuve como objetivo ponerme retos así, que nadie hubiera hecho… que me motivaran», explica Habibi Núñez. No se trata, insiste, de hacer «boberías por hacer», sino de buscar algo que tenga sentido deportivo y que también cuente una historia. «Es un entreno más para mejorar, pero aparte es algo llamativo», sostiene.

«Yo quería hacerlo sin ruido, venir al Paso y subir el Reventón con un cámara sin decírselo a nadie y luego subir un reel y enseñarlo». La idea partía casi clandestinamente. Llegar, correr y marcharse. Después, que hablara el vídeo. Pero el plan tomó otra dimensión cuando contactó con la organización del Reventón El Paso Fred.Olsen Express, a quienes –cuenta– «les gustó la idea». «Entonces, dijimos, Venga, vamos a hacerlo juntos». Ese respaldo logístico –pasajes, alojamiento y avituallamiento– convirtió lo que iba a ser una aventura en solitario en algo compartido.

Admite el propio corredor que no ha podido diseñar la preparación del reto como le hubiera gustado: «No lo he preparado a conciencia, sino con todos los años que llevo corriendo (más de una década), vengo con lo puesto». Experiencia en la mochila y poco más. Nada que ver con una planificación de meses que exigiría un reto como el que afrontará. «Estaba en caliente y dije que sí», bromea.

A la hora de ponerse una cifra, Arezki Amokran Habibi Núñez pisa el freno. De entrada, quiere «llegar primero a seis». Seis ascensos completos, que pueden traducirse en cinco o seis horas de máximo esfuerzo. El plan es sencillo –que no fácil–: cruzar esa primera frontera y, entonces sí, cambiar el chip. «Cuando pase esa barrera, a disfrutar», verbaliza. «No quiero salir con la presión de que me gustaría hacer 10 porque si no, cuando lleve seis no voy a estar disfrutándolo», añade.

Define el reto como «más de cabeza que de físico». Sabe que las piernas son necesarias, pero que «si llega a un punto que petas mentalmente y no quieres subir más, no subes». El recorrido, recuerda, «no tiene ni cien metros de llano».

El objetivo de este sábado tiene también su lado promocional. Cuenta Arezki que le gustaría «promover la carrera, que la gente vaya a hacer deporte y que conozca el Reventón». Quiere que la prueba «trascienda el nicho», que llegue más allá de los habituales del trail. Y, de paso, también hay un objetivo personal: «Promover mi marca personal, promoverme yo como corredor haciendo algo que nunca se ha hecho».

El mismo reto pero en el Teide

Con más de una década en la cima del trail canario, Arezki busca nuevos estímulos. Confiesa que se está «trasladando más a este tipo de retos». Incluso menciona un «Teide de sol a sol» como uno de sus planes futuros. Eso sí, no deja de lado las grandes. Este año, por ejemplo, correrá la Transvulcania, la Tenerife Bluetrail y la misma Reventón El Paso Fred.Olsen Express.