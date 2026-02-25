El Cisneros La Laguna se cita con la ilusión en Valencia

La semana más especial de la temporada ya está aquí para el Cisneros La Laguna. La Copa del Rey de Voleibol reúne este fin de semana en Valencia a los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Superliga Masculina de Voleibol y, un año más, el cuadro colegial estará en la terna. El conjunto tinerfeño debutará este viernes en los cuartos de final ante el Grupo Herce Soria Voleibol (16:00 horas), actual segundo clasificado. El escenario será el Pabellón de la Fuente de San Luis.

En una dinámica ascendente, seguramente atravesando su punto más dulce de lo que va de año, y reforzado anímicamente por dos triunfos consecutivos –a domicilio frente al Asisa Tarragona y en el Ríos Tejera ante el Unicaja Almería–, desembarcará el equipo de Miguel Rivera en la capital del Turia con un argumentario que invita a, «¿por qué no?, soñar».

Ese es el mantra que se impone el preparador madrileño, que, eso sí, mantiene los pies en el suelo: «No es para nada una competición fácil», aunque enseguida admite que «si el equipo da su mejor versión, desde luego que está en disposición de pelearle el partido a cualquiera».

En esa misma línea se expresa también el presidente de la entidad colegial, Tomy López, que percibe a su equipo preparado para competir también «contra cualquiera». «Las sensaciones son muy buenas, el equipo ha hecho un buen trabajo y tenemos mucha confianza en el grupo. Vamos con la intención de dar la campanada y de estar allí hasta el lunes», verbalizó el dirigente en una jornada a puertas abiertas para la prensa en el Ríos Tejera.

Soria, primer obstáculo

No le hará ningún favor al Cisneros detenerse demasiado en el expediente liguero de su rival en estos cuartos del torneo del KO. Porque, siendo claros, el sorteo no ha sido especialmente benévolo con el conjunto tinerfeño. Enfrente estará este viernes el Grupo Herce Soria Voleibol, segundo clasificado con 47 puntos y autor, hasta la fecha, de una fase regular sencillamente sobresaliente con solo dos derrotas en todo el curso y 16 victorias. Entre ellas, el 3-0 (25/15, 25/19 y 25/16) que le endosó al Cisneros en la primera vuelta. Como curiosidad, en la reanudación liguera tras el parón copero –decimonovena fecha de la Superliga Masculina–, archipelágicos y sorianos se reencontrarán en el Ríos Tejera.

«Soria es un equipo que bajo mi punto de vista juega un muy buen voleibol», enfatiza Miguel Rivera al analizar a su rival. «Están muy bien dirigidos, Alberto Toribio es un gran entrenador», añade el preparador cisnerista, que señala un nombre propio: «El receptor Lindberg es un jugador diferencial que les marca la diferencia y les está haciendo jugar a un nivel muy alto».

¿La clave? «Ir sin presión, porque sabemos que nuestra mejor versión es muy buena», sostiene Rivera Rodríguez, que conoce perfectamente el terreno que va a pisar. Campeón de la Copa del Rey en tres ocasiones con Teruel (2018 y 2020 como primer entrenador y 2015 como asistente), sabe, por tanto, cómo se gestiona un torneo tan corto.

Cuando se le pregunta por el techo del equipo y si se permite mirar más allá del viernes, asegura que «jamás» ha afrontado una Copa pensando en lo que viene después, ni siquiera cuando su equipo partía como favorito al título. «El objetivo es cada partido porque en la Copa cualquier cosa puede pasar», sentencia.

En cuartos de final también se medirán el Guaguas y el Teruel; el Manacor ante el Leganés; y el Melilla contra el Conqueridor Valencia.

Un privilegio que se vive «como la primera vez»

Si hay una voz autorizada en el vestuario cisnerista cuando se habla de Copa del Rey, esa es la de Sergio Noda. Capitán, 38 años, más de dos décadas como profesional, el hispano-cubano no solo conoce la competición: sabe lo que es ganarla.

La de esta semana será su cuarta participación en el torneo del KO. La disputó con Elche hace dos décadas, repitió en 2009 con Almería –levantando el trofeo– y volvió a vivirla el año pasado con el Cisneros.

«Vamos con muchas ganas. La Copa siempre es especial, es un evento donde se paraliza todo», exterioriza. Recuerda que clasificarse era uno de los objetivos del curso y que ahora toca «disfrutarla y, ¿por qué no?, dar la sorpresa».

Sergio Noda. / María Pisaca

Con la perspectiva que le otorgan los años, pone en valor el privilegio que supone disputarla: «Hay jugadores que en una carrera deportiva no consiguen jugarlo ni una sola vez, entonces creo que es un privilegio, es un honor». Y, pese a su trayectoria, insiste en afrontarla «como si fuera la primera vez».

Sobre el momento del Cisneros, el receptor ve a su «equipo muy bien». Reconoce el potencial del rival –«Soria es uno de los mejores equipos de la liga», admite–, pero subraya que llegan en progresión ascendente y que deberán «ponerlo todo para dar la sorpresa».

El capitán no se esconde cuando se habla de objetivos: «Todo el que quiera jugar la Copa es para ganarla». Eso sí, matiza que «hay que tener los pies sobre la tierra e ir partido a partido».