Canarias, a por la gloria en la Copa de las Regiones con la historia ya hecha

Sin ningún complejo y con la certeza de haber rebasado cualquier previsión razonable. Así se plantará la selección de Canarias en Terrassa para afrontar la cita más relevante de su historia. Lo hará sin la pesada mochila de la obligación. Más bien al contrario. El combinado que dirige Sergio Alonso se presenta en la fase final de la XIV Copa de las Regiones de la UEFA con la certeza de haber ya firmado una página inédita en la historia del deporte archipelágico.

Jamás el conjunto canario había alcanzado una Final Four nacional. Sin nada que perder y muchísimo que ganar, el combinado autonómico se adentra en la cuenta atrás para un fin de semana en el que se juega sus opciones de representar a España en la fase europea del torneo.

El rival en semifinales será Galicia (este viernes a las 15:00 horas), un habitual de estas alturas del campeonato y un oponente con el que ya existe un extenso precedente en categorías inferiores. El emparejamiento quedó definido después del sorteo oficial realizado por la Real Federación Española de Fútbol el pasado 9 de febrero de 2026, cuando también se confirmó la otra semifinal, que enfrentará a Cataluña y Navarra, que lucharán por otro billete hacia la gran final del domingo (11:00 horas).

El recorrido del combinado canario sénior en esta Copa ha sido, sencillamente, sobresaliente. En la primera fase, celebrada en noviembre, Canarias se impuso a Extremadura (2-0) y arrancó un empate de enorme valor ante Aragón, vigente campeón, que le permitió avanzar como primera de grupo. Ya en la fase intermedia, en enero, el conjunto canario rubricó una tarde para el recuerdo en La Salud con un 3-0 frente a La Rioja con el que certificaba su pasaporte a la Final Four.

La primera experiencia

Vista esta historia con perspectiva, Sergio Alonso tiene muy presente cómo empezó todo. Fue en la edición 2023/24, y no con un recuerdo precisamente cómodo: el combinado canario quedó apeado en la primera fase después de caer ante Galicia y empatar con Aragón, a la postre las dos finalistas del torneo. Eso sí, cuenta el técnico que prácticamente se tuvo que «preparar la selección en tres semanas». Se cayó, sí. Pero ya entonces se intuía que había base para algo más.

«Si teníamos tiempo para preparar esta selección, viendo el nivel de jugadores que había tanto en Preferente como en Tercera división, podíamos hacer una selección competitiva», vislumbraba el técnico tinerfeño. Hacía falta ordenarlo y darle forma. Ese mensaje empezó a tomar cuerpo en el primer entrenamiento –en verano, en La Salud–, en una sesión que marcaría el tono del curso y en la que Alonso le trasladó al grupo una idea muy clara: «Si éramos capaces de trabajar y de asimilar los conceptos básicos podíamos competir con bastantes garantías».

«Los chicos asimilaron rápido los conceptos y fueron con ilusión y con ganas y creyendo que se podía pasar de fase», subraya el seleccionador. Y así fue. Victoria ante Extremadura, empate frente a Aragón y clasificación como primeros de grupo, lo que permitió disputar la fase intermedia en casa. La culminación, ante La Rioja, también en La Salud, y en un partido «en el que todo salió perfecto».

Un grupo «superilusionado»

En la primera ocasión en la que Canarias alcanza una Final Four de la Copa de las Regiones de la UEFA, «los chicos se encuentran superilusionados». No es para menos. Pero que la ilusión sea total no significa que el camino hasta aquí haya sido cómodo.

La preparación, de hecho, ha estado lejos del escenario ideal. El calendario y las obligaciones laborales –conviene no olvidar que hablamos de futbolistas amateurs– han condicionado hasta el último detalle organizativo de un equipo que afrontará las semifinales sin haber podido completar siquiera un entrenamiento conjunto previo al viaje.

«Ha sido todo un quebradero de cabeza porque los partidos de Tercera División no se han suspendido y hay equipos que no nos pueden dejar los jugadores. Hay que respetarlo, evidentemente son jugadores de sus equipos», admite el estratega con pasado en el CD Laguna.

Sin siquiera entrenar

La expedición, además, viajará dividida. Veinte de los veinticinco convocados volarán el jueves por la mañana, mientras que los cinco restantes lo harán por la tarde –debido a compromisos laborales–, a menos de 24 horas de la semifinal.

«El viernes por la mañana haremos una sesión táctica en el hotel y algo de estiramiento, activación, y ya pasamos a jugar por la tarde», detalla Alonso Marrero.

Por el contrario, su rival del viernes, Galicia, sí que ha podido preparar el partido en condiciones más ventajosas. Este mes ha completado cuatro entrenamientos y, gracias a la jornada de Tercera aplazada, ha contado con todos sus jugadores disponibles –de hecho, toda la plantilla gallega está formada por futbolistas de Tercera División–.

Así las cosas, Sergio Alonso y los suyos no se refugian en las excusas –ni siquiera en esas desventajas evidentes que están ahí– para ir a por todas en una ocasión irrepetible para el fútbol canario.