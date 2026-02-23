Al Tenerife B se le escapa el partido en las dos áreas

El Tenerife B no le pudo a los pronósticos ni a un líder más eficaz en las áreas que demostró por qué no pierde un partido desde la quinta jornada. El Rayo Majadahonda impuso la pegada y tiró de las respuestas de su portero cuando más exigido estuvo en su área frente a un filial blanquiazul que hizo un ejercicio honrado de esfuerzos y productivo en llegadas que se topó con Prieto, cuando no con la falta de letalidad (1-3).

Con la derrota, el filial tinerfeñista desaprovecha –derrotado tras seis semanas consecutivas sumando merced a cuatro victorias y dos empates– el pinchazo del Coria el sábado y sigue fuera de los puestos de promoción de ascenso. El punto que rozaron los de Leandro Cabrera, Mazinho, cuando el choque marchaba 1-2, les hubiese servido a los insulares para sumar 38 puntos y auparse a la quinta plaza. Ahora, con 37, igualan con el Coria (que sigue quinto) y el Orihuela, aunque todavía con un partido menos menos, el aún pendiente derbi frente a la UD Las Palmas en la Ciudad Deportiva.

El Rayo avisó de su fortaleza sacando petróleo de su primera caída al área de Padilla, tras una llegada en ventaja por la banda izquierda de Amaro, un servicio a la aparición de Ilies Faure y una volea de primeras violenta que sorprendió al portero palmero. Obligado a remar a la contra tan pronto, el cuadro de Mazinho —hoy sin los refuerzos de Ulloa y Fran Sabina— se encomendó al talento de Mauro Costa y pudo empatar con un tiro lejano desviado por Prieto en su su primera mano salvadora de la mañana.

El extinerfeñista Yuya Yoshimura, a la postre jugador del partido, amplió la distancia casi a la vuelta del descanso con un remate de cabeza —blanda la zaga local en la marca y despistado Padilla, que tardó algo más de la cuenta en reaccionar y no pudo desviar el cuero— que habría sentenciado el partido de no ser el filial el rival. Antes pudo recortar el resultado Juan Ybarra de penalti (57’) de no aparecerse de nuevo el omnipresente Prieto y otra mano prodigiosa para desbaratar la ejecución del extremo madrileño.

El premio para los locales llegó de parte de Pau Fernández asomándose en el palo lago con un cabezazo —su segundo acierto en dos semanas— que redujo la ventaja de un Rayo obligado desde entonces a multiplicarse en su campo ante el despliegue local, ya con Marcos Marrero y el reaparecido Cristian para multiplicarse en los despliegues.

Y pudieron colocar las tablas los locales con un tiro desde la frontal de Dylan que no cogió rumbo de gol y con un remate del juvenil Dailo que desbarató Prieto. Tanta insistencia sin premio condujo a un final cruel con el 1-3 que, ya en tiempo de prolongación, puso Yuya aprovechando una indecisión defensiva del Tenerife B con un tiro cruzado liberado de marca.

A la espera de igualar el calendario con el partido pendiente con Las Palmas Atlético, la derrota ante el cuadro madrileño al menos no aleja al filial de la zona de promoción.