El San Miguel se queda a las puertas del triunfo en Arrecife

Lanzarote y San Miguel se repartieron los puntos en un duelo con dominio alterno (1-1). Tras una primera mitad escasa de ocasiones, ambos equipos tuvieron fases de dominio en el segundo tiempo para poder adelantarse. Así, Miquele adelantó a los amarillos en la recta final, pero Pablo no tardó en restablecer el empate definitivo.

Salió más enchufado el conjunto lanzaroteño, aunque el dominio no se tradujo en ocasiones claras ante un San Miguel que no renunció al ataque a través de las bandas, sin claridad. No fue hasta el minuto 26 cuando el visitante Yeray protagonizó el primer tiro destacado, desde fuera del área, encontrando la respuesta de Ruymán.

El equipo de Ángel López no se mostró cómodo y solo se aproximó al área mediante las bandas de Yeray Tavío y Loukou, sin llegar a conectar con los delanteros. Fue ya al filo del descanso cuando Nami tuvo la primera ocasión clara al internarse por la izquierda y probar a Gabri, que conservó el 0-0.

El cuadro tinerfeño arrancó mejor el segundo tiempo y pudo adelantarse en un mano a mano de Héctor que solventó Ruymán. A partir de ahí fueron los rojillos los que tomaron el control, con Pablo y Nami rematando fuera por muy poco. Pese a la mejoría local, el primer gol cayó del lado amarillo en el minuto 80 tras un zurdazo de Miquele desde la frontal.

El Lanzarote no bajó los brazos y, solo cinco minutos después, Pablo restableció la igualada al bajar con el pecho un centro desde la derecha y rematar a la media vuelta. Ya en el minuto 93, Héctor vio la roja directa y el combinado sureño estuvo a punto de aprovechar la superioridad numérica tras un centro de Miquele que cabeceó Narbona en boca de gol, pero Ruymán estuvo atento para taponar y conservar el 1-1.