Samuel, «como hace 10 años»

Samuel García se siente «como hace 10 años». El atleta más laureado de la historia de La Palma sigue encontrando razones, a sus 34 años, para arrancar una nueva temporada con toda la ambición del mundo. Ya en el CAR de Sant Cugat, donde atiende a EL DÍA un sábado por la mañana –justo antes de arrancar con su habitual sesión de entrenamiento–, y apenas unos días después de completar una concentración de cuatro semanas en Sudáfrica –donde volvió a bajar de 46 segundos en los 400 metros–, el velocista canario, que destila hambre y motivación, reconoce que en toda su carrera solo una vez ha «debutado más fuerte que este año».

Samuel, que desde 2022 ha volcado prácticamente toda su planificación en la temporada al aire libre, ha optado por buscar un pico de forma en invierno, pero sin pasar por el circuito bajo techo. Así, claro, el abanico de oportunidades se estrecha, y por eso volvió a mirar hacia el hemisferio sur. Volvió, porque no era ninguna aventura nueva –Sudáfrica es una apuesta que ya le dio resultado el año anterior–.

Allí, en Potchefstroom, en la Sport Village –el mismo enclave que utilizó la selección española antes del Mundial–, el atleta palmero encontró justo lo que buscaba: calor, regularidad y carrera cada martes. El objetivo, «coger un poco de confianza, entrenar las dos primeras semanas y luego empezar a competir».

Debutó en un 300, una distancia poco habitual para él, y ya le salió «un gran registro». Aquello fue la primera señal de que el 400 estaba ahí, esperando. «Si no podía estar corriendo en 45, pues estar muy cerca, en 46 bajos», recuerda. Y no se equivocaba.

La confirmación llegó apenas una semana después con un 45’’98. Samuel volvía a bajar de los 46 segundos, y eso, a estas alturas de su carrera, más que una buena marca es una declaración de vigencia. Lo cierto es que no ha sido costumbre en los últimos cursos empezar la temporada a ese nivel. Por eso lo pone en perspectiva: «Hace unos años sería más otro corredor en 45, pero encima debutar, iniciar la temporada ya por debajo de 46, pues me da muchísima confianza».

Con el paso de los días, y ya en frío, le concede todavía más mérito. «Valoro mucho correr otro año más en esas marcas porque estoy en la etapa final de mi trayectoria y aún así me siento realmente como hace 10 años». La experiencia, la más de una década en la élite, afina la conciencia del esfuerzo que hay detrás de cada crono. Ya no se trata solo de correr rápido, sino de entender lo que implica hacerlo. «Esos registros no son fáciles de conseguir, con lo cual lo valoro mucho más que quizás hace 5 años».

Esa madurez también le ayuda a reconciliarse con lo que no fue. Porque cuando las marcas por fin aparecen, la cabeza viaja hacia atrás: «Ostras, ¿por qué esto no me salió el año pasado o hace dos con los Juegos?». Pero enseguida se responde: «Se trata de eso, de lidiar y gestionar con todas esas emociones cuando los registros no salen».

Se marchó el palmero de Sudáfrica con la certeza de haber encontrado exactamente lo que iba buscando. «Te vas al verano», rodeado de «grandes centros de entrenamiento» y de una auténtica cultura atlética. Y, por si fuera poco, «competiciones, lo cual para mí es una combinación bastante importante».

¿Ha vuelto a sentirse él mismo en la pista? «Hace dos años también me sentía Samuel, o el año pasado». Deja claro que no ha habido una desconexión total, sino altibajos –lógico en la vida de un atleta que ha vivido permanentemente en la élite–. A veces «no consigues dar en la tecla», y cuando la encuentras «no la quieres perder».

Lo que sigue intacto, sin duda, es su actitud. «Nunca he dejado de luchar y he estado siempre en las finales de Campeonato de España», subraya. Incluso en temporadas más irregulares, asegura que no ha estado «ausente» o ha «bajado los brazos».

Ese carácter es el que ha permitido, entre otras cosas, convivir con generaciones que aprietan –y mucho–. El nivel del 400 español ha subido, y él lo asume, pero su principal motor «no es ver cómo la gente está corriendo», sino que él mismo se sienta «motivado».

Ahí está el reto de un atleta veterano, mantener viva la llama. «Son muchos años haciendo lo mismo y a veces sientes que no sabes si tiene sentido estar entrenando muchas horas… para mantener lo que has hecho siempre». Pero cada sábado sigue en la pista –«ahora mismo tengo 34 años y estoy aquí un sábado entrenando… lo hago porque estoy motivado y me gusta», ejemplifica–.

En un año con Europeo al aire libre y compromisos de relevos, su ambición sigue intacta. Irá el palmero a por «todo lo que venga». Eso sí, con una condición: «A mí no me vale con cualquier forma, necesito estar motivado». El Mundial de relevos y el Europeo se dibujan en su calendario, pero sin descuidar el compromiso con su club, el Tenerife CajaCanarias. «Gracias al club puedo estar haciendo atletismo a día de hoy», reconoce, destacando ese «binomio» que le permite encarar cada temporada con estabilidad.