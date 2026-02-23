El Marino suma un punto con un gol en el minuto 90

El Marino igualó en dos ocasiones ante el Telde (2-2). El cuadro tinerfeño se mostró ligeramente superior con el balón en su poder ante un conjunto teldense más defensivo que tiró de eficacia para adelantarse en dos ocasiones, ambas contrarrestadas por los aciertos marinistas, el último de ellos en el minuto 90.

Tras el tanteo inicial, el conjunto tinerfeño fue conservando el balón en su poder, pero no supo hacer daño a una sólida zaga local que apenas concedió llegadas sobre el marco de Medina, quien pasado el primer cuarto de hora resolvió la primera ocasión clara tras un saque de esquina de Samuel rematado por Facu Valiente en el segundo palo.

Pese a la ligera superioridad marinista, fue el Telde el equipo que abrió el marcador a falta de cinco minutos para el intermedio, por medio de Joel Zamora, al internarse por la derecha y tirar cruzado con poco ángulo. Solo un minuto después, un centro de Isma desde la izquierda estuvo a punto de colarse en la portería, pero Anthony lo evitó sobre la línea para conservar la mínima ventaja de los suyos al descanso.

En la reanudación, el Marino dio paso al frente ante un rival metido en su parcela tratando de mantener el resultado. Así, después de un primer tiro elevado de Alberto, llegó el empate de Pirri tras una triangulación por la izquierda en el minuto 53, culminando la acción zafándose de dos defensores y golpeando junto a la base del poste. Poco después, llegó la polémica en un derribo sobre Gabo en el área, que la colegiada no vio punible.

Los de Cristian Castelo fueron a por más, pero se toparon con un equipo teldense bien replegado que tiró de eficacia para volver a adelantarse en el minuto 84, con un zurdazo ajustado de Said a ras de césped.

Sin embargo, al borde del tiempo reglamentario, Facu Pérez lanzó una falta directa a la escuadra, haciendo el definitivo 2-2.