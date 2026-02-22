El Tenerife B recibe al Rayo Madajahonda

Desafío de máxima exigencia para el CD Tenerife B, que recibe este domingo en la Ciudad Deportiva Javier Pérez (11:00) al Rayo Majadahonda, líder y segundo mejor visitante del Grupo 5 de Segunda Federación.

El filial tinerfeñista, lanzado en las últimas semanas con el firme objetivo de retornar a la zona de promoción de ascenso, asaltará este domingo la quinta plaza en caso de sumar frente al cuadro majariego. Tras el tropiezo ayer del Coria (cedió por 2-1 ante el Colonia Moscardó), un solo punto les valdría a los de Mazinho para superar en la tabla al combinado cacereño.

A la exigente cita llegan los insulares avalados por su reciente trayectoria: seis partidos sin perder y 13 puntos de los últimos 15 en juego. Solo el Navalcarnero, con el 3-3 de hace dos semanas en Geneto, ha conseguido frenar el empuje reciente del Tenerife B en un choque, eso sí, en el que los blanquiazules fueron acreedores de una victoria que se escapó por errores en jugadas aisladas.

Precisamente ante el Navalcarnero fueron titulares Padilla, Fran Sabina y Ulloa a pesar de que el día antes habían viajado con el primer equipo a Lezama para ayudar en la visita al Bilbao Athletic. Pintaba a que Mazinho no podría contar con ellos por una cuestión logística, pero llegaron a tiempo. Padilla, convocado esa jornada por Cervera para compensar la ausencia de Dani Martín por parternidad, no estuvo ayer en el duelo del primer equipo contra el Arenteiro. Sí viajaron Sabina y Ulloa. ¿Harán de nuevo doblete?

El Rayo Majadahonda, que en la 18/19 militó en Segunda División y llegó a competir ese curso con el Tenerife por la salvación, busca ahora retornar a Primera Federación por la vía rápida. Los de Guillermo Fernández son líderes, pero les aguante al pulso el Sanse (los dos con 49 puntos) y no pueden fallar. El cuadro madrileño es el segundo mejor visitante del Grupo con 23 puntos y solo ha encajado cinco goles fuera, el que menos. En sus filas destaca el extinerfeñista Yuya Yoshimura, que pasó por la base blanquiazul. n