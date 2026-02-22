La fiabilidad a domicilio, a prueba en Valdebebas

El Real Madrid, segundo clasificado de la Liga F, pone a prueba la fiabilidad del Costa Adeje en sus partidos a domicilio (estadio Alfredo Di Stéfano, 11:00, DAZN). Las blanquiazules solo han perdido un encuentro fuera de casa –tampoco fallaron en las dos salidas de la Copa de la Reina– , y esa derrota es la única que, probablemente, entraba en los cálculos de cualquiera, un 2-0 en el dominio del Barcelona. De resto, seis victorias y tres empates que equivalen a 21 de los 36 puntos que lleva el equipo tinerfeño. El reto pasa ahora por ampliar la racha en la cancha de un conjunto que ha sacado adelante nueve de los diez duelos que acumula como anfitrión en Liga F. Un 0-1 con el Athletic, el 13 de enero –todavía no ha recibido al Barcelona–, arruinó el pleno de un Real Madrid que solo ha encajado dos goles en casa, por 27 tantos a favor.

Será la cumbre que tratará de conquistar el Costa Adeje después de que el calendario le conceda un descanso de dos semanas por la apertura de una ventana FIFA. Lo siguiente para el equipo que entrena Yerai Martín será la ida de las semifinales de la Copa de la Reina con el Atlético, también en Madrid.

Las blanquiazules aspiran a llegar a la pausa del calendario habiendo logrado su mejor racha de esta temporada. Hasta ahora no han pasado de dos victorias seguidas. Ya lo consiguieron en noviembre tras superar al Levante (2-4) y a Madrid CFF (0-2) y también en las dos jornadas más recientes: 1-0 al Alhama y 0-2 al Badalona. El tercer triunfo consecutivo pasa ahora por la Ciudad Deportiva de Valdebebas, un escenario donde el Costa Adeje ya triunfó una vez –de cinco antecedentes–, el 18 de marzo de 2023 gracias a un tanto de María José Pérez (0-1).

La trayectoria del Real Madrid en el presente curso aumenta el nivel de dificultad. Sin ir muy lejos, el equipo preparado esta temporada por Pau Quesada venció por 2-0 al París FC el pasado miércoles en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

En el once blanco, cuatro de las jugadoras convocadas el viernes por la seleccionadora española Sonia Bermúdez, la guardameta Misa Rodríguez, la defensa María Méndez y las atacantes Athenea del Castillo y Eva Navarro. Pero también la goleadora escocesa Carolina Weir (nueve tantos en Liga F), la delantera colombiana Linda Caicedo, la campeona del mundo con España Alba Redondo...

Para tener opciones de puntuar e incluso de ganar, Yerai sostiene que será «fundamental mantener la portería a cero». Precisamente, ese está siendo uno de los principales puntos fuertes del Costa Adeje. En 20 jornadas solo ha encajado 14 goles, los mismos que el Real Madrid. Se trata del segundo mejor registro de la categoría, solo superado, claro está, por el que presenta el Barcelona con 5 goles.

En el lado local no se fían de su oponente (en la primera vuelta, 0-0 y un penalti de Dabritz parado por Noelia). La prueba está en las declaraciones de Pau Quesada, que espera un duelo «interesante, parejo y muy bonito». El técnico valenciano supone que el Real Madrid tendrá que emplearse a fondo para contrarrestar «las transiciones rápidas, el juego directo a la última línea y la capacidad para ganar segundas acciones» que, desde su punto de vista, caracterizan al Costa Adeje. «Somos conscientes de la dificultad que tiene el partido, pero queremos llegar al parón ganando en casa», avisa.

En el banquillo contrario, Yerai Martín daría por bueno el resultado de su última visita al Alfredo Di Stéfano, un sorprendente 0-1 con su anterior equipo en España, el Eibar, logrado en enero de 2025.

Ahora, sin bajas de última hora, buscará repetir. Siguen sin estar disponibles las lesionadas Pisco, Aithiara Carballo y Carlota Suárez.

Pitará la extremeña María Eugenia Gil, con experiencia también en la Primera RFEF masculina.