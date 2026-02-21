El Tenerife C sabe sufrir para llevarse el derbi

El Tenerife C se llevó el derbi de filiales, a domicilio, frente a Las Palmas C (0-1). Un gol de Edu, aprovechando una mala salida de Israel pasada la media hora, decantó el partido para los de Rayco García, que echaron el cerrojo y se dedicaron a dejar morir el partido durante la segunda mitad ante un cuadro amarillo sin ideas en ataque que desaprovechó un penalti al filo del descanso. Los blanquiazules igualan en el primer puesto con el Atlético Paso (ambos suman 45 puntos), pero los palmeros juegan hoy ante el Yaiza.

Ningún conjunto fue capaz de mostrarse superior a su rival al comienzo de un partido con llegadas en ambos lados del campo, pero con escasa sensación de peligro. Un intento del blanquiazul Dailo desde la frontal a las manos de Israel, y un golpeo muy elevado de Nico en la réplica, también desde fuera del área, fue de loco destacable en la primera media hora.

En una acción sin aparente peligro en el minuto 34, el meta Omar sirvió en largo desde las inmediaciones de su propia área, y aprovechando la indecisión en la salida de Israel al lado contrario, Edu se anticipó y dribló al portero local para anotar el 0-1 a puerta vacía.

El gol hizo despertar a Las Palmas C, que llevó la iniciativa con el balón durante los compases previos al descanso, sin acierto en los metros finales. Ya en la última acción del primer tiempo, Iker provocó una pena máxima al ser derribado en el área por Adri Navarro; Darío se encargó de ejecutar el penalti, pero su lanzamiento se perdió por encima del travesaño.

Tras el receso, el Tenerife C se hizo fuerte en defensa y trató de pausar el ritmo, dejando correr los minutos ante un cuadro amarillo inoperante en ataque al que le costó sobrepasar a la sólida zaga visitante. Un tiro de Iker escorado a la derecha, que repelió Omar por bajo, fue de lo poco destacable del conjunto grancanario.

En el minuto 81, Ryan vio la roja directa por una agresión sin balón; sin embargo, los de José Robaina no dieron el partido por perdido a pesar de la inferioridad numérica y se volcaron, con más corazón que cabeza, durante la recta final. Así, en el tiempo de descuento, Hiromi centró raso desde la derecha y Airán remató al lateral de la red llegando forzado en el segundo palo. Pese al arreón final, el filial tinerfeñista supo sufrir y conservó su ventaja.