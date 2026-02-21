Rival propicio para el Cisneros antes de la Copa del Rey

El Cisneros La Laguna afronta esta tarde la decimoctava jornada de la Superliga Masculina a partir de las 18:00 en el Pabellón Municipal Sant Pere i Sant Pau. Los cisneristas llegan al encuentro en un buen momento de forma y buscarán sumar una nueva victoria frente al colista, el Instercap Asisa Tarragona SPSP. Además, este compromiso será el último duelo liguero de los tinerfeños antes de viajar a Valencia para disputar la Copa del Rey 2026.

El conjunto lagunero viene de firmar un contundente triunfo en la pasada jornada ante Unicaja Costa de Almería, en un encuentro en el que el Ríos Tejera vibró con un gran ambiente carnavalero. Gracias a esta victoria, el Cisneros sumó tres puntos que le permitieron escalar hasta la séptima plaza de la clasificación. Por su parte, el Tarragona afronta el choque como último clasificado tras caer por 3-1 contra el San Roque, un resultado que mantiene al conjunto catalán sin victorias en lo que va de temporada.

El entrenador cisnerista, Miguel Rivera, destacó las dificultades para preparar el partido con normalidad debido a las festividades. «Ha sido una semana atípica por el Carnaval; hemos tenido que realizar varios ajustes para adaptar los entrenamientos. Aun así, el equipo está trabajando bien», subrayó al mismo tiempo que aseguró confiar en la buena predisposición competitiva de sus jugadores. «Queremos evitar cualquier tipo de relajación por la situación clasificatoria del rival y darle al partido la importancia que merece: tres puntos en juego, semana previa a la Copa y un rival que se juega la vida».

Sobre el rival, Rivera destacó la gran capacidad atlética de sus jugadores. «Son jugadores muy físicos. Probablemente, están rindiendo por debajo de las expectativas a nivel colectivo. No obstante, eso les hace más peligrosos, ya que necesitan sumar para salir de la zona baja. Tendremos que jugar nuestro mejor vóley si queremos traer los tres puntos», concluyó el preparador cisnerista.

Pendientes del Soria

Noticias relacionadas

El Grupo Herce Soria será el rival del Cisneros La Laguna en la Copa del Rey. El combinado murciano, segundo en la Liga solo por detrás del Guaguas (el Cisneros es séptimo), recibe hoy al San Roque de Gran Canaria en su pista. El duelo se disputará a partir de las 18:30. n