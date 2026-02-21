El Libby’s impone su carácter y conquista Sevilla

El Tenerife Libby’s La Laguna firmó una trabajada victoria ante el Cajasol Andalucía (1-3) en un encuentro donde supo alternar contundencia ofensiva y firmeza en el bloqueo para llevarse un triunfo de gran valor. Tras un primer set de remontada, las de Ricardo Lemos mantuvieron la ambición durante todo el choque, reaccionando a las respuestas locales y mostrando mayor determinación en los momentos decisivos para cerrar el partido con autoridad.

El primer set comenzó con ventaja para el Fundación Cajasol Andalucía, que aprovechó algunos errores iniciales del Libby’s para colocarse por delante. Sin embargo, tras el tiempo muerto de Ricardo Lemos, el cuadro lagunero reaccionó con carácter y empezó a imponer su ritmo, creciendo desde el saque y el bloqueo. Antonella Fortuna fue clave en la remontada, afinando con su servicio y mostrándose muy eficaz en ataque, bien acompañada por Alli Cudworth, siempre inteligente para encontrar espacios. El bloqueo tinerfeño comenzó a marcar diferencias en el tramo final, ajustando el marcador hasta el 21-21 y cambiando completamente la dinámica del set. Con mayor solidez y determinación en los puntos decisivos, el Libby’s cerró una gran remontada (21-25), culminada tras una gran defensa de Marga Pizá y el remate definitivo de Cudworth.

El segundo set comenzó con la misma ambición para las tinerfeñas, que arrancaron por delante y mostrando confianza en su juego. Quinn Pelland, muy inteligente en la dirección, y Antonella Fortuna sostuvieron el pulso en los primeros compases, pero el Fundación Cajasol Andalucía aprovechó una racha de errores visitantes y su fortaleza en el bloqueo para abrir brecha en el marcador. Pese a los intentos de reacción, con acciones destacadas de Yeisy Soto, Carolina Camino y Akamere, el conjunto sevillano logró imponer su ritmo en el tramo central del set, castigando con el saque y cerrando bien la red. Ricardo Lemos trató de frenar la dinámica con dos tiempos muertos, buscando ajustar el sistema ofensivo, pero el Cajasol se mostró sólido en los compases finales y terminó llevándose la manga por 25-17. Un set en el que el Libby’s no logró encontrar la regularidad del primero, pero que no dejó de competir.

El tercer set mostró la mejor versión del cuadro lagunero. Carolina Camino inauguró el marcador y, a partir de ahí, el conjunto tinerfeño jugó con determinación. Cudworth asumió protagonismo en ataque y desde el saque, mientras Quinn Pelland manejaba el ritmo para abrir ventajas. El Libby’s fue creciendo con el paso de los puntos, firme en bloqueo y muy agresivo al servicio, donde Fortuna y Akamere hicieron daño directo. Tras un intento de reacción local, bien gestionado por Ricardo Lemos con un tiempo muerto oportuno, las blanquiazules apretaron y rompieron definitivamente el set. Con el Cajasol desbordado, el parcial se cerró con autoridad en 17-25, reflejo de la superioridad y solidez mostradas por las de la Ciudad del Adelantado en esta manga.

El cuarto set comenzó con un intento de reacción del Cajasol obligando a Ricardo Lemos a parar el juego muy pronto, pero la respuesta de las laguneras volvió a ser inmediata. Akamere lideró la reacción con un bloqueo y, poco a poco, ajustaron hasta igualar el marcador, cambiando nuevamente la dinámica del parcial. A partir de ahí, la expedición de Lemos mostró madurez. Yeisy Soto y Carolina Camino asumieron protagonismo ofensivo, mientras el bloqueo comenzó a marcar diferencias. El conjunto isleño supo gestionar la ventaja, incluso en los intercambios largos, donde la defensa de Marga Pizá sostuvo al equipo en momentos exigentes. Sin conceder opciones en el tramo final, el Tenerife Libby’s La Laguna cerró el set 20-25, con Akamere firmando el punto definitivo que certificó una victoria trabajada y de gran valor fuera de casa. n