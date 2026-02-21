El Echeyde da el primer paso hacia los cuartos

Remontada de carácter y victoria de oro del Tenerife Echeyde Masculino en la Fase 2 de la Conference Cup. Los de Albert Español tumbaron al Rapid de Bucarest por 14-17 en Split, tras levantar un 10-7 y firmar un demoledor parcial final que les permite dar el primer paso hacia los cuartos de final.

No fue un estreno sencillo en tierras croatas. El conjunto de la Acidalio arrancó dubitativo, con problemas en la definición y demasiadas expulsiones, ante un rival muy físico que golpeó primero por medio de Ivan Vrbnjak. El Rapid se puso 2-0 y obligó a remar contracorriente desde el inicio. Álex Andión despertó a los isleños y Javier Gorría, desde el punto fatídico, igualó el choque (2-2), pero los rumanos volvieron a aprovechar la superioridad para marcharse por delante al término del primer periodo.

El intercambio de golpes marcó el segundo cuarto. Iker González empató en la primera acción con hombre de más, aunque el Rapid replicó al instante. Un parcial de 3-0 para los rumanos (7-4) encendió las alarmas. Samu García sostuvo al equipo en la boya y Gorría recortó distancias de penalti (7-5), pero un zurriagazo lejano antes del descanso dejó un inquietante 8-5.

Tocaba remontar y la versión del Echeyde, hasta entonces gris, debía cambiar. Sin embargo, el tercer periodo comenzó con otro estirón del Rapid, que se colocó 10-7. Ahí reaccionaron los chicharreros. Iker González y Araya apretaron el marcador hasta el 10-9, mientras el portero Davor Skokandic crecía bajo palos y Sergio Prunell se multiplicaba en defensa. El equipo empezaba a creer.

Con el candado echado atrás, el ataque se empezó a soltar. Araya, extremadamente vigilado hasta entonces, apareció en el momento justo. Primero para empatar (10-10) y después para culminar la remontada (10-11) en medio de un brutal parcial de 0-5 que obligó al Rapid a pedir tiempo muerto. Los rumanos igualaron en superioridad (11-11), pero el Echeyde ya tenía otra cara. Tom De Weerd, con un golazo a la escuadra, devolvió la ventaja a los isleños antes del último cuarto (11-12).

El capítulo decisivo fue un pulso constante. Vrbnjak empató (12-12), pero el dúo Gorría-Araya respondió con autoridad (12-14). El Rapid no se rindió y, con dos lanzamientos lejanos, volvió a equilibrar la balanza (14-14). Además, el Echeyde perdió efectivos por expulsiones definitivas, en un apartado en el que los colegiados castigaron con dureza a los canarios.

Lejos de venirse abajo, el conjunto tinerfeño encontró soluciones. Iker González apareció desde el lateral para el 14-15 y, a falta de un minuto, llegó la jugada clave. Superioridad para el Echeyde, tiempo muerto de Albert Español y acción de estrategia que culminó De Weerd. El neerlandés, decisivo, sentenció después a portería vacía con el Rapid volcado.

Al final, 14-17 y triunfo muy trabajado para un Echeyde que sudó la gota gorda para derribar la fortaleza rumana. Primer pasito hacia los cuartos de final. Hoy, nuevo examen ante los anfitriones del Mornar (18:45 hora canaria). n