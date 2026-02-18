El campeón mundial Fran Garrigós estará en Tenerife en marzo

El deporte tinerfeño vivirá una jornada sin precedentes el próximo viernes 13 de marzo. El madrileño Fran Garrigós, actual medallista olímpico y una de las figuras más relevantes del judo mundial, aterrizará en la isla para impartir una formación exclusiva a los alumnos de categoría infantil del club Judo Halcón. El evento, que comenzará a las 15:30 horas, permitirá a los más jóvenes aprender directamente de un campeón del mundo. La sesión técnica se dividirá en varios bloques.

Esta visita –después de la ya realizada hace unas semanas por Adrián Nieto– supone un hito para Tenerife, ya que es la primera vez que un deportista de este palmarés internacional realiza una actividad de estas características en la isla. La iniciativa ha sido posible gracias al impulso del club Judo Halcón, de David Carrasco, y al patrocinio del despacho profesional Hodgson Strategies, que con este apoyo refuerza su compromiso con el desarrollo del talento joven y los valores de disciplina, respeto y esfuerzo asociados a esta disciplina olímpica.

Con una trayectoria excepcional que incluye el oro en el Campeonato del Mundo celebrado en 2023 y el reciente bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, Garrigós es el máximo referente del judo español actual. Su presencia en la isla no solo busca mejorar el nivel técnico de los alumnos, sino inspirar a las nuevas generaciones a través de su experiencia en la élite mundial.

Gracias a Hodgson Strategies

Noticias relacionadas

Respecto a Hodgson Strategies, se trata de un despacho profesional especializado en asesoramiento a empresas con sede en Canarias que apuesta activamente por el patrocinio deportivo y la responsabilidad social, facilitando el acceso de los jóvenes deportistas locales a referentes internacionales de primer nivel. n