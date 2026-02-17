Ana González, oro en el Nacional Sub 18

La atleta del Tenerife CajaCanarias, Ana González, se proclamó campeona nacional Sub 18 en el Campeonato de España de Marcha por Selecciones Autonómicas, celebrado en Cieza (Murcia) el pasado domingo.

La marchadora tinerfeña, que viene de batir el récord de Canarias Sub 18 en el Meeting Isla de Lanzarote-Ciudad Deportiva de Lanzarote el pasado 31 de enero, rebajando en más de cuatro minutos la anterior marca, se coronó campeona de los 10 kilómetros marcha con un tiempo de 49’23’’, superando a Paula Elvira, segunda, y Celia Ponga, tercera.

Con tan solo 15 años, la también campeona de Canarias ha demostrado el enorme potencial que atesora y que le convierte en una de las figuras más destacadas del atletismo. Ya no solo en el Archipiélago, sino también en España: «Este logro significa muchísimo para mí y representa todo el esfuerzo y las horas de entrenamiento que hay detrás y el apoyo de mi familia, entrenador y compañeros», explicó la talentosa deportista, antes de recalcar el «orgullo» que supone poder representar a nuestra tierra y comprobar que «el trabajo tiene su recompensa».

Ana González recordó todavía emocionada por su impresionante éxito el desarrollo de una carrera intensa y estratégica: «La prueba tuvo mucho ritmo desde el principio. Intenté mantenerme bien colocada y concentrada en mi ritmo. Hubo un momento, en la parte final, en el que me vi con fuerzas y sentí que podía luchar por la victoria, así que decidí cambiar de velocidad y darlo todo hasta la meta».

El atletismo canario, en auge

Por último, la joven deportista elogió el crecimiento del atletismo canario y de sus atletas al asegurar que «en Canarias hay mucho nivel, cada vez más». «Hay más jóvenes motivados y mejores resultados en campeonatos nacionales. Creo que muchos compañeros tienen opciones de conseguir logros importantes y confío en que esta victoria sirva como ejemplo de esfuerzo, trabajo, disciplina y valentía y que consigan todo lo que se propongan».

Basilio Labrador, además de un histórico atleta con un impresionante palmarés que le ha llevado a sumar una veintena de participaciones con España, ser quinto del mundo y cuarto de Europa, es el entrenador de Ana González: «Esta medalla es una confirmación de que vamos por la buena senda. Estamos cumpliendo etapas. Ana es muy jovencita. La marcha española es muy potente. Ganar un Campeonato de España Sub 18 nunca debe ser una presión. Es un acicate para seguir adelante, aunque este título no es casualidad: es la recompensa a su trabajo, su disciplina y su mentalidad luchadora», expresó satisfecho el entrenador de la promesa tinerfeña.