Tenerife, testigo del regreso de Fabio Fognini

El tenista italiano Fabio Fognini, exnúmero 9 del mundo, se enfundó un año después la ropa de jugador de tenis. Después de su retiro tras la derrota en primera ronda de Wimbledon ante Carlos Alcaraz, el transalpino regresó a la pista para una exhibición previa a la final del Challenger de Tenerife II.

«Estoy feliz de volver a jugar. En este periodo el tenis no lo he echado de menos, siendo sincero, pero quiero seguir porque ha sido mi trabajo y mi deporte durante veinte años», confesó Fognini. Aclamado por los aficionados que se dieron cita en la Abama Tennis Academy, el italiano compartió la experiencia jugando contra los jóvenes talentos canarios Saúl Pacheco Benasayag, Joel Toral Ocaña y Samuel García Hernández.

El italiano posa con los jóvenes jugadores canarios antes de su exhibición. | ALEJANDRO FUMERO

Antes de elogiar las instalaciones de la Abama Tennis Academy, Fognini habló de la nueva generación y de la actualidad del circuito ATP, desde sus compatriotas Lorenzo Musetti y Jannik Sinner, hasta la actuación de Novak Djokovic en Australia: «Sinner perdió contra el jugador más fuerte de la historia, así que no hagamos un drama, porque no lo es. Los campeones pueden hacerlo todo. Veremos quién viene detrás y si alguien logra ponerles el palo en la rueda. Comparar generaciones no sirve, los tiempos han cambiado, pero lo que más valoro es haber podido vivirlo desde dentro». Fognini se enfrentó al serbio en nueve ocasiones en el circuito profesional, y en todas ellas salió derrotado, dejando un historial de 9-0 a favor del serbio.