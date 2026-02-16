El Tenerife CajaCanarias activa su modo 2026

La temporada 2026 ya está en marcha para el Tenerife CajaCanarias. Oficialmente el cronómetro comenzó a correr el pasado 10 de enero en Tegueste, con el Campeonato de Canarias de Campo a Través. Una semana después, mientras la cantera empezaba a afinar sensaciones en los primeros controles de marcas, la pista cubierta se convirtió en el primer termómetro competitivo del curso. Será a finales de abril cuando se abran definitivamente las hostilidades en la Liga Joma y la Liga Iberdrola de División de Honor.

La campaña invernal deja, de momento, una noticia de enorme calado con el oro de Pablo Martínez en el Campeonato de España Sub 23 de short track. El combinero se proclamó campeón nacional de heptatlón con 5.480 puntos firmando su mejor marca personal. Su salto de altura, con 2,22 metros –siete centímetros por encima de su anterior tope–, es la prueba de la progresión de un atleta llamado a convertirse en pieza estructural en las combinadas del equipo masculino.

No es casualidad que el presidente de la entidad insular, Hector González, subraye que las plantillas están «bastante compensadas». El Campeonato de España absoluto, a finales de este mes, será otro «termómetro relevante», según explica el dirigente, consciente de que allí se calibrará el estado real de nombres propios como Samira Zarhloul, Lucía Curbelo, Lucía Morera, Paola Sarabia o Carmen Ramos.

A algo más de dos meses para que arranque, sí es fácil intuir que esta División de Honor será más abierta y, probablemente, más dura que la del curso pasado. Se reordena el tablero este año con la no presencia del FC Barcelona. «Todos esos atletas que tenía el Barça han buscado dónde ir y han ido a reforzar otras plantillas», resume el presidente. Como consecuencia, menos talento en un solo rival y más igualdad global.

Ambición intacta

«La cosa va a estar bastante peleona», se atreve a anticipar González sobre lo que será la División de Honor. «Veremos cuánto nos cuesta meternos en la final por el título, que es lo que queremos», añade. Se refiere al equipo masculino, que parte en una posición teóricamente tranquila en lo que respecta a la permanencia. Pero quedarse ahí no entra en los planes. «Veremos cuánto nos cuesta meternos en la final por el título, que es lo que queremos», verbaliza el dirigente. El curso pasado fueron quintos; este año arrancan, sobre el papel, como séptima mejor plantilla.

Sobre las chicas, el escenario es más delicado. El estadillo federativo coloca al conjunto isleño entre los de abajo –en el puesto 14 de 16, una posición que teóricamente otorgaría la permanencia–, nada extraño para un bloque recién ascendido –después de firmar la mejor fase final entre los aspirantes–. «Vamos a tener que pelear un poco más por mantener la categoría», sintetiza González Galván sobre un objetivo que no se maquilla. Salvarse sin sobresaltos, si se puede, aunque con los pies en el suelo, porque «pueden pasar mil cosas» en una temporada «larga, expuesta a lesiones e imprevistos».

Posibles revelaciones

En el capítulo de posibles revelaciones, gana peso el nombre de Lucía Carrillo. La velocista burgalesa, que hasta el año pasado defendía los colores del Playas de Castellón, se suma al proyecto del club archipielágico para la temporada 2026. La describe González como «una atleta joven que viene a incorporarse y que es uno de estos casos de oportunidad de mercado». Su llegada se cerró «como quien dice en el último minuto del periodo de fichajes», y su currículum habla por sí solo. Internacional y titular del relevo con la selección española, llega «a dar rendimiento inmediato y un plus a la plantilla».

No obstante, el máximo mandatario de la entidad tinerfeña evita concentrar toda la presión en un solo perfil dentro de un equipo femenino en el que continúan nombres como Lucía Morera, Lucía Curbelo o Yissis Cortijo, «atletas que ya llevan años en el equipo, que se han formado en el club y que están empezando a ser importantes a nivel nacional».

También llama la atención el rendimiento de Paola Sarabia, que consiguió la mínima para el Campeonato de España absoluto. El abanico es amplio y, además, el equipo recuperará efectivos desde Estados Unidos. «Seguramente para la final de liga serán refuerzos importantes», apunta sobre Paola Valle y la propia Yissis Cortijo, que volverán después cerrar el curso académico.

En el bloque masculino, la base del equipo se vuelve a sostener en el tridente Yasiel Sotero, Jesús David Delgado y Samuel García. Este último, cuya continuidad estaba en el aire, seguirá finalmente en el combinado cajacanarista y ha optado por prepararse el aire libre en Sudáfrica, donde recientemente bajó de los 46 segundos (45’98). «Samuel sabe cuándo está mejor, cuándo está peor y para lo que está. Sabe que le quedan un par de temporadas quizás o tres a máximo nivel», explica su presidente. Después de años de servicio, «se ha ganado a pulso todo el crédito del mundo gracias a sus años de trabajo y excelentes resultados».