El Tenerife B pilla tres puntos de oro al límite

Una asistencia de Omar Sánchez rematada por Pau Fernández dio al Tenerife B su séptima victoria del curso como visitante y casi la permanencia virtual por segunda temporada consecutiva en la Segunda Federación. Ganaron los blanquiazules otro partido de sensaciones opuestas, capaces antes de colocarse en un cómodo 0-2, encajar al minuto siguiente, liarse tras el descanso en el área para permitir un penalti y el empate; y, por último, hacer bueno un pase genial de Omar Sánchez en su partido más brillante.

Ausentes Ulloa y Fran Sabina por la convocatoria con Álvaro Cervera, el grupo de Mazinho volvió al once más habitual de la temporada, hoy sin Julen (lesionado) con Trilla ocupando su plaza y el debutante –como titular– Pau Fernández en el carril izquierdo. Delante, la dupla más frecuente de medios y volantes con Viti como nueve puro.

Con esta combinación, fue a buscar los puntos el Tenerife con el desparpajo conocido –aflojado el Quintanar en las marcas– y un éxito temprano con el primer toque de clase de Mauro Costa. Abrió el juego a la caída por su flanco de Pau Fernández, la devolvió el lateral al área, Juan Ybarra tocó lo justo para matar el balón y Costa hizo el resto con un tiro roscado imposible para el portero.

Respondieron los locales, ya más activados, con un cabezazo al poste (27’) de Gonpi y la vuelta una volea violenta de Marcos Marrero pudo resultar el segundo, reservado a la inspiración de Costa –liberado en la conducción por dentro– para abrir a la espalda de Dani Jodar, donde se apareció Giovanni, incombustible, para colocarla de primeras en boca de gol para una definición a placer de Viti en su sexto acierto liguero.

El 0-2 se tiznó porque en un minuto se enmendó Jodar con un disparo desde fuera del área que sorprendió a Padilla y dio vida –de vuelta de la caseta– a un Quintanar que metió en su campo a Tenerife a fuerza de empuje y balones al área. Tratando de despejar uno se liaron los de Mazihno en una negociación entre despejes pifiados y Joel cometió un penalti indiscutido. Chabo puso las tablas y quedó un mundo por delante con los locales creyendo en la victoria.

Pero el Tenerife se guardó de más errores gruesos, metió refresco por delante y esperó al último sexto para morder. Avisó con un tiro liberado de Omar (82’) –demasiado cruzado–, luego con un remate a la corta de Dylan que repelió Bartual (86’) y encontró el premio con el cabezazo, apareciendo al palo largo, de Pau Fernández con el caramelo que le puso el mismo Omar, un toque de clase –más otro posterior que salvó el portero– que mató el partido y devuelve al filial a la lucha por la promoción de ascenso.

Incidentes al final

El colegiado incluyó en el acta los insultos y amenazas que recibió por parte de unos aficionados del Quintanar. «Una vez finalizado el partido y cuando nos dirigíamos al vestuario, unos ocho aficionados del equipo local identificados por sus cánticos y protestas, se dirigieron a mi persona y a mis árbitros asistentes con clara actitud amenazante», redactó Bakali.