El sudafricano Lloyd Harris reina en el Abama

Lloyd Harris, campeón en la Tenerife Arena. El sudafricano, sexto cabeza de serie del torneo organizado por MEF Tennis Events, derrotó a Alejandro Moro Cañas por 7-5 y 7-5 para ganar el segundo título Challenger consecutivo de la temporada. El segundo campeón de 2026 en la Isla se suma así a otros nombres como Matteo Arnaldi, Pablo Carreño Busta y Brandon Nakashima, que en el pasado han dejado su sello en Tenerife. Con este éxito, Harris sube al número 155 del ranking ATP, mientras que su rival con el último acto disputado en el Abama Tennis Academy se sitúa en el puesto 244 de la clasificación mundial.

«Fueron siete días increíbles y una final fantástica. Alejandro me exigió mucho, fue un partido muy físico y duro, pero estoy feliz porque no era fácil llevarlo conmigo», dijo el ex número 31 del mundo. «Durante la semana tuvimos muchas supersticiones, como por ejemplo ir siempre al mismo restaurante, llevar la misma chaqueta o cambiarme la camiseta entre un set y otro. Mi entrenador, Gonzalo Vitale, y yo lo hemos pasado muy bien y ha sido todo muy divertido», añade Harris, que suma con el de ayer su octavo título Challenger en su carrera: «Ganar un título Challenger es muy diferente a jugar una buena semana, y también los puntos útiles para subir son muchos más. Estoy feliz de haber ganado otro título después de Soma Bay y Tenerife, pero esto no cambia mi programa. Vuelvo de una operación quirúrgica en la espalda importante y puedo decir que empecé desde cero. El objetivo más importante de mi temporada es siempre el mismo, terminarla en buena salud»

El último día en territorio chicharrero se cerró con la rueda de prensa final y la espectacular exhibición de Fabio Fognini frente a tres jóvenes tenistas canarios (Saúl Pacheco Benasayag, Joel Toral Ocaña y Samuel García Hernández), ante una Tenerife Arena llena. A la rueda de prensa de clausura asistieron el vicepresidente y consejero de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Lope Afonso; la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani; Fabio Fognini, ex número 9 del mundo; la alcaldesa del Ayuntamiento de Guía de Isora, Ana Isabel Dorta Alonso; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guía de Isora, Oliver Jesús Afonso Rodríguez; el director de Abama Golf y Tenis SLU, Brendan Breen; el presidente de la Federación Canaria de Tenis, José Sepúlveda; el presidente de la Federación Insular de Tenerife, Miguel del Prado Trallero, y el consejero delegado de MEF Tennis Events, Marcello Marchesini.

Noticias relacionadas

La combinación perfecta

«Han llegado a su final las mejores semanas de tenis aquí en el Abama Tennis Academy. De la mano de MEF Tennis Events hemos conseguido organizar dos eventos fantásticos y seguimos promocionando la isla a través de los valores del deporte, involucrando a la cantera de Canarias, que ha participado en los Challenger y que sigue soñando con el mejor tenis. Las dos semanas del torneo, junto al carnaval que estamos celebrando ahora mismo en la isla, forman un combo excepcional para todos», dijo Lope Afonso.