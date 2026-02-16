Dominio alterno y justo empate en Los Cristianos

Reparto de puntos en un duelo sin dominador claro entre Marino y Lanzarote (1-1). La igualdad fue la tónica desde el inicio de un partido que llegó al descanso con escasas ocasiones de gol. Tras el receso, ambos equipos dieron un paso al frente y tuvieron opciones claras para marcar, siendo Isma y Machín los autores de los tantos para sus respectivos bandos.

El choque arrancó con una ocasión clara del conjunto marinista tras un balón largo de Samuel sobre Lie, quien le ganó la espalda a la defensa y se plantó en un mano a mano ante Ruymán, topándose con la intervención del portero. En la réplica, David se estiró para desviar el golpeo de Loukou desde fuera del área.

El ritmo inicial se fue diluyendo con el transcurso de la primera mitad. El Marino se fue mostrando más cómodo con el balón en su poder, aunque sin claridad en ataque ante un cuadro rojillo bien plantado sobre el campo que en dos acciones aisladas dio los últimos avisos del primer tiempo, sin peligro real, por medio de Yeray Tavío y Loukou.

Jesús e Isaac, ayer en el estadio Antonio Domínguez. | CD MARINO

Al comienzo de la segunda parte, ambos conjuntos trataron de aumentar la intensidad y llegaron con más frecuencia a las inmediaciones del área contraria. En este tramo de ida y vuelta, Lie disparó desviado, Moha respondió para el Lanzarote con un golpeo detenido por David, y Juan Quirós perdonó en una nueva llegada local.

Ya a la hora de juego, Lie robó en campo contrario y sirvió a Pirri para que este se topase con la intervención de Ruymán; pero Isma estuvo atento para cazar el rechace y hacer el 1-0. Solo dos minutos después, Machín restableció la igualada al rematar raso, junto al poste, desde la frontal del área.

La igualdad sobre el campo se mantuvo a raíz del empate. Una de las más destacadas la tuvo Gabri con un tiro lejano respondido por el meta visitante. Por su parte, ya en el descuento, los jugadores visitantes protestaron una pena máxima por un derribo sobre Traoré, pero el colegiado no vio nada punible y el 1-1 fue definitivo.