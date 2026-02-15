Las Guayotas inician a lo grande la segunda vuelta

Pocas combinaciones mejores que celebrar el carnaval y una victoria en el Ríos Tejera. El Cisneros regresó a casa para vivir una jornada festiva al completo, imponiéndose con autoridad al Unicaja Costa de Almería (3-1) en la decimoséptima fecha de la Superliga Masculina. El conjunto dirigido por Miguel Rivera dominó de principio a fin, mostrando solidez y carácter para apenas conceder opciones a un rival que nunca logró sentirse cómodo sobre la pista.

El partido arrancó con ligera ventaja local (4-2), con un Cisneros decidido a proponer y asumir riesgos. El Unicaja contrarrestó y, tras varios intercambios, Ángel Rodríguez encadenó dos puntos consecutivos para poner a los suyos en cabeza (11-13). Entonces emergió Mateusz Frac con tres puntos seguidos, incluido un saque directo, devolviendo la ventaja (18-17). Un bloqueo de Fabián Flores dio continuidad a los potentes servicios del polaco. En un final ajustado, Víctor Andreu apareció desde zona de zaguero para mantener la renta (23-21), antes de que el opuesto cerrara la manga con un potente remate (25-23).

El segundo set volvió a empezar con fuerza local, mientras el conjunto visitante se mostró errático. Los laguneros alcanzaron la máxima (14-10), obligando al técnico rival a parar el juego. El tiempo muerto surtió efecto y, con dos bloqueos de Iribarne Fernández y un saque directo de Ángel, el Almería igualó (15-14). Con todo por decidir (19-18), Andreu se hizo gigante en la red con dos bloqueos que encarrilaron el set, sentenciado por Flores (25-20).

La tercera manga fue más competida, con intercambio s constantes (9-8). El receptor cubano amplió la ventaja (13-11), pero el tramo final devolvió la igualdad (17-17). Rasanen asumió el protagonismo y colocó el 19-21 que inclinó el set visitante (21-25).

En el cuarto, tras un 3-0 inicial y el empate (5-5), el Cisneros mantuvo firme el objetivo de cerrar el partido cuanto antes. Una gran acción de Osado que culminó Andreu (8-5) marcó el impulso definitivo. Un bloqueo de Flores (16-12) acercó el triunfo, sellado con un saque directo que hizo estallar al Ríos Tejera (25-19). n

Extraordinario inicio de la segunda vuelta para el Santa Cruz Tenerife Echeyde, que venció por 14-13, en la tanda de penaltis, al Atlético Barceloneta, quinto clasificado. La reaparición de Natalia Naya, el debut de Renée De Kleer, pero por encima de todo, el gran encuentro de Irene Costa bajo palos fueron factores determinantes para que las de Enrique Cruz se acabaran imponiendo.

Las Guayotas ya arrancaron el encuentro mostrando solidez y basando su estrategia en defensas férreas, si bien las visitantes forzaron dos penaltis (1-2) y explotaron su buen hacer en la boya Nana Mandic (1-3). Pero en superioridad numérica el Echeyde logró igualar (3-3 y 4-4) antes de que las visitantes firmaran un gran tercer actoi para poner tierra de por medio (5-8). Al Echeyde no le quedó otra que defender de forma aguerrida, con la ayuda de una Irene Costa que dio un recital. Delante fueron Carla Martín, Mallory Reynoso, y Dempsey las que marcaron para que el duelo se fuera a los penaltis (8-8).

Mínimo, Las Guayotas sacarían un punto ante un rival top, pero querían más, y ahí volvió a emerger la figura de Irene Costa, heroína en el desenlace. En los lanzamientos, no fallaron las primeras cuatro tiradoras, hasta que Luna Vara y Elena Camarena, que se topó con el palo, erraron. Perdía una oportunidad de ganar el Echeyde. Carla Martín y Alejandra Aznar marcaban (13-13), pero ahí Clara Díaz no pudo con la MVP del día: Irene Costa. Salvadora la portera catalana, quien le dio la oportunidad a Maryn Dempsey de cerrar el triunfo. La estadounidense no perdonó para que el Echeyde alcance los seis puntos y se aleje de la última plaza de la tabla.