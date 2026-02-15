Exhibición de carácter del Libby’s ante el líder

El Tenerife Libby’s La Laguna protagonizó una actuación sobresaliente al imponerse por 3-0 al líder, el Avarca de Menorca, en la decimoctava jornada de la Liga Iberdrola disputada en el Pabellón Pablos Abril. En plena lucha por salir de los puestos de descenso, el conjunto tinerfeño ofreció una exhibición de carácter y solidez, firmando un triunfo de enorme valor anímico y clasificatorio ante el equipo más regular del campeonato.

El equipo de Ricardo Lemos firmó un primer set de enorme carácter, respondiendo con personalidad a un arranque exigente del cuadro balear. Tras equilibrar el marcador, logró abrir ventaja a base de bloqueo y eficacia ofensiva. Aunque el líder apretó al final, las laguneras mantuvieron la calma y cerraron el parcial por 27-25, enviando un claro mensaje de ambición.

La segunda manga mantuvo la exigencia del comienzo. Tras un arranque equilibrado, las locales fueron creciendo en bloqueo y defensa, con Carolina Camino activa en la red acompañada por Yeisy Soto y Quinn Pelland imponiendo su presencia. Aunque el conjunto menorquín abrió una pequeña renta mediado el set, las de Lemos reaccionaron encontrando soluciones ofensivas con Fortuna y Cudworth. A partir del 14-14, el Libby’s elevó su nivel colectivo, dominó los intercambios largos y gestionó con criterio la ventaja hasta el 25-22.

El tercer parcial confirmó su personalidad. Con firmeza en la red y madurez competitiva, el equipo lagunero sostuvo su renta pese al intento de reacción visitante y selló el 25-23 definitivo para rubricar un contundente 3-0 ante el líder.

Sábado con pleno de triunfos

Dos victorias en los dos partidos sabatinos de la Superliga 2. El Cuesta Piedra sigue imparable. Ayer se impuso 3-0 al Torrelavega. Alegría también para el Arona, que se llevó el triunfo en casa frente al Zalaeta (3-1). A las 12:00, el Fedes, segundo del C, recibe al Fuentes.

Noticias relacionadas

En chicos, paliza en su feudo del Arona Spring in Motion, que no dio opciones al Mediterráneo Castellón (3-0).