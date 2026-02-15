El Atlético Paso gana y abre hueco en el liderato

El Atlético Paso continúa en lo más alto de la clasificación de Tercera RFEF después de imponerse por la mínima en su visita al San Miguel (0-1). El conjunto palmero se mostró muy superior desde el inicio del encuentro y llegó con frecuencia al marco local, aunque no fue hasta el minuto 80 cuando Escudero hizo el único tanto del partido con un golpeo ajustado al poste desde el borde del área.

El conjunto palmero dejó claro desde el inicio que su posición en la tabla no era fruto de la casualidad, con un dominio total de la posesión y un acoso constante sobre el marco protegido por Gabri. Así, Ale Martínez y Álvaro Iglesias dieron los primeros avisos sin encontrar portería por poco; mientras que Samu Corral sacó un golpeo desviado a saque de esquina.

Con el paso de los minutos, el San Miguel trató de dar un paso al frente, pero se topó con una zaga verdita sin fisuras que no pasó apuros y que resolvió bien la única llegada local protagonizada po Héctor. Antes del descanso, los de Maxi Barrera volvieron a rozar el gol con un centro de Martínez atrapado por Gabri y un último testarazo de Facu que salió alto.

El equipo tinerfeño, necesitado de puntos para alejarse de la zona de descenso, intentó sorprender al regreso de vestuarios con Ale Cruz culminando una acción colectiva por la derecha con un disparo atrapado por bajo por Roberto. Sin embargo, el Atlético Paso siguió llevando el peso del partido, aunque con menos claridad sobre el marco de Gabri, quien volvió a intervenir para desbaratar los intentos de Samu Corral y Castaño.

Ya en las postrimerías, el combinado amarillo trató de estirar ligeramente sus líneas , sin generar peligro real ante un rival bien plantado sobre el campo que, tras un intento de Matías Cedrez desviado, acabó abriendo el marcador en el minuto 80 gracias a un lanzamiento de Escudero desde la frontal del área que se coló a media altura junto a la madera. Con el 0-1 y sin nuevas acciones a reseñar terminó un encuentro que confirma al Atlético Paso como líder, ahora con un margen de tres puntos sobre el Tenerife C, que tropezó en la Ciudad Deportiva Javier Pérez con el San Mateo. Y el San Miguel tendrá que seguir peleando su continuidad en la categoría. Después de empatar en su casa con el Real Unión y ganar al Tenisca, volvió a pinchar como local. n