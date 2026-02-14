Voleibol / Liga Iberdrola
El Tenerife Libby’s desafía a un gigante
El Avarca de Menorca, primero de la Liga Iberdrola, pone a prueba el crecimiento del conjunto tinerfeño en la jornada 18
El Tenerife Libby’s La Laguna afronta hoy, a las 12:00 horas, uno de los retos más exigentes del calendario con la visita del Avarca de Menorca, actual líder de la Liga Iberdrola. El Pabellón Pablos Abril será el escenario de un duelo de máxima exigencia correspondiente a la decimoctava jornada, en el que el conjunto tinerfeño buscará competir sin complejos ante el equipo más regular del campeonato. El encuentro podrá seguirse a través de las plataformas oficiales de la RFEVB.
El cuadro de la Ciudad del Adelantado llega al encuentro con la intención de mantener la línea de crecimiento mostrada en las últimas semanas. En una temporada marcada por la dificultad y la búsqueda de regularidad, el equipo ha demostrado capacidad de trabajo y compromiso colectivo, aspectos fundamentales para plantar cara a un rival que destaca por su solidez y consistencia en todas las facetas del juego.
En la previa del encuentro, el técnico tinerfeño, Ricardo Lemos, reconoció la motivación especial que supone medirse al primer clasificado. «Hay muchas ganas de jugar este partido. Enfrentarse al líder de la competición, a un equipo que gana con regularidad, siempre es un estímulo máximo para todos. Son los partidos que más ilusión generan, los que todos quieren disputar. Las jugadoras quieren demostrar de lo que son capaces ante el mejor equipo del momento», verbalizó.
