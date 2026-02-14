Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Superliga Masculina

El Cisneros, a cortar la mala racha en su feudo

Los laguneros reciben al Unicaja Costa de Almería con un solo punto de diferencia

Fran Duque.

Fran Duque. / ED

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Cisneros La Laguna regresa hoy al Pabellón Juan Ríos Tejera para afrontar un nuevo compromiso de la Superliga Masculina (16:00 horas). Será el duelo correspondiente a la decimoséptima jornada del campeonato, en el que los tinerfeños buscarán reencontrarse con la victoria ante el Unicaja Costa de Almería en un duelo directo, con ambos equipos separados por un estrecho margen de puntos en la zona media de la tabla.

El conjunto lagunero llega tras una racha desfavorable de resultados. En su último encuentro cayó por 3-0 ante Conqueridor Valencia. Actualmente, el Cisneros se mantiene como octavo clasificado, mientras que el conjunto almeriense, séptimo con 21 puntos –uno más que los locales–, afronta el choque después de encadenar dos victorias ante UC3M Voleibol Leganés y San Roque.

El entrenador cisnerista, Miguel Rivera, analizó el momento del equipo y subrayó que «estas situaciones forman parte del deporte». «Hemos evaluado lo que ha pasado y estamos trabajando en eso. No hay otra alternativa», añadió. Además, manifestó la importancia de un duelo en el que van «a buscar los tres puntos, porque es un rival que está cerca en la tabla y hay mucha igualdad en esa zona media de la clasificación».

Una Superliga que tiene muchos frentes abiertos, entre ellos la Copa del Rey 2026, para la que solo faltan unas semanas. No obstante, Rivera se centra en priorizar el presente. «Trabajamos semana a semana, pero también hay una planificación a medio plazo. Estamos buscando llegar en un buen momento de forma a la Copa, aunque ahora mismo es un objetivo secundario», comentó.

