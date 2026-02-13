El Echeyde regresa a Europa por partida doble

El Tenerife Echeyde volverá a tener presencia en Europa esta temporada. Sus dos principales equipos, el masculino y el femenino, participarán en la Conference Cup, que es la tercera competición más relevante de este deporte en el ámbito continental. La cercanía del debut reunió ayer a las dos plantillas en la piscina Acidalio Lorenzo, a modo de presentación general.

La toma de contacto de las dos formaciones será con unas liguillas que se desarrollarán lejos de casa. Para los chicos, la Fase 2 tendrá lugar en la ciudad croata de Split del 20 al 22 de febrero. Sus rivales serán el Mornar croata, el Rapid rumano y el De Zann neerlandés. El objetivo de los tinerfeños será volver a la Isla con la conquista de uno de los dos primeros puestos, que será la manera de obtener el pasaporter para la seguir adelante en la Conference Cup.

Y las Guayotas, igual. En su caso, se reunirán en la Fase 2 con el Vojvodina de Serbia, el Chania de Grecia y el Bochum de Alemania. La sede única será la localidad serbia de Novi Sad, y las fechas, del 27 de febrero al 1 de marzo. El reto consistirá en finalizar la liguilla en uno de los dos primeros puestos.

David Rivas, presidente del Echeyde, afirmó que para el club es «un orgullo» contar con dos equipos en competiciones continentales y «llevar el nombre de Tenerife» por Europa. «A ver si pasamos la fase y continuamos la singladura», continuó el dirigente, sin pasar por alto que estas experiencias elevan notablemente los gastos que debe afrontar el Echeyde en una temporada, principalmente, por los viajes y las estancias. «Es algo que no podríamos hacer sin un apoyo potente y consolidado como Tenerife awakens emotions, de Turismo del Cabildo Insular. «Es el que nos ha apoyado en las cuatro temporadas que llevamos con presencia en Europa», indicó Rivas, que asistió al acto de presentación junto al consejero delegado de IDECO, Manuel Gómez, y la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Alicia Cebrián. Estuvieron presentes los técnicos y deportistas de los dos equipos del Echeyde que compiten en División de Honor.