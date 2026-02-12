El Tenerife Libby’s cae en el derbi frente al Emalsa

El Tenerife Libby’s La Laguna cayó por 3-1 frente al Emalsa Gran Canaria en un derbi cargado de intensidad y emoción. Aunque la victoria final se quedó en manos locales, las tinerfeñas mostraron siempre signos de carácter y solidez, mostrando capacidad de reacción y momentos de gran juego que mantuvieron el encuentro abierto hasta el último punto.

El inicio del derbi favoreció a las locales, que aprovecharon varios desajustes de la expedición de Ricardo Lemos para abrir ventaja temprana. Las laguneras tardaron en encontrar ritmo, pero con el paso de los minutos comenzaron a mejorar en bloqueo y a generar soluciones en ataque gracias a Pelland, Fortuna y Cudworth. La reacción visitante obligó al técnico local a detener el juego, aunque no fue suficiente para neutralizar la renta acumulada, y el primer set se cerró 25-15, marcado más por el arranque grancanario que por el rendimiento que iría mostrando Tenerife.

En el segundo parcial, las blanquiazules mostraron una versión más sólida, manteniéndose firmes desde los primeros puntos y forzando un tiempo muerto del Gran Canaria tras abrir pequeña renta. La igualdad reinó durante gran parte del set, con acciones destacadas de Yeisy Soto, Jessica Akamere y Daria Kurmanova, mientras Cudworth asumió galones en los momentos decisivos. Tras salvar una bola de set, el Tenerife mostró carácter y determinación para cerrar la manga 25-27, igualando el encuentro y dejando el derbi completamente abierto.

El tercer set comenzó con un Tenerife decidido, liderado por Akamere, Fortuna y una inspirada Cudworth, especialmente eficaz desde el saque. Las laguneras dominaron con claridad, ampliando la renta hasta 6-12 y obligando al Gran Canaria a solicitar tiempo muerto. Kurmanova aportó precisión y el equipo se mostró sólido en bloqueo y defensa durante sus mejores minutos del encuentro. Sin embargo, la reacción local y algunos errores en la recta final hicieron que el set cayera del lado grancanario por 25-20, pese a la destacada puesta en escena visitante.

El cuarto parcial fue muy equilibrado, con intercambio constante de puntos y errores en el saque. El Tenerife logró adelantarse hasta 5-10 gracias a Cudworth, el bloqueo de Fortuna y un punto directo de Soto, obligando a las locales a detener el juego. Las laguneras se mantuvieron firmes en defensa y ordenadas en ataque, pero el empuje local y los ajustes en bloqueo permitieron al Emalsa Gran Canaria igualar y darle la vuelta al marcador. Pese al esfuerzo final del Tenerife, el set se cerró 25-21 a favor de las locales.