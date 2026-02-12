Courtney Dauwalter, la ‘reina’ del trail mundial, confirma su participación en la Tenerife Bluetrail by UTMB®

La deportista estadounidense Courtney Dauwalter, considerada una de las mejores corredoras de ultramaratón de todos los tiempos, ha confirmado su participación en la próxima edición de la Tenerife Bluetrail by UTMB® a la que llega con un palmarés legendario que incluye victorias y récords en algunas de las pruebas más duras del planeta. Integrante del equipo Salomon y con un UTMB Index de 837, Dauwalter competirá en la modalidad de 110k junto a algunos de los mejores especialistas del circuito internacional.

La corredora norteamericana hizo historia en 2023 al convertirse en la primera persona —hombre o mujer— en ganar en la misma temporada tres de las ultras más icónicas del mundo: Western States 100, Hardrock 100 y Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), un logro conocido como el Ultra-Trail Triple Crown, considerado uno de los hitos más exigentes del ultra running.

La consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, destaca que la participación de Courtney Dauwalter en la próxima edición de la Tenerife Bluetrail by UTMB® “es una excelente noticia porque tendremos la gran suerte de contar con una leyenda viva del trail running que posee logros históricos, una personalidad cautivadora y una historia inspiradora que trasciende el ámbito deportivo. Su participación no solo eleva el nivel competitivo de nuestra carrera sino que la convierte en una cita imprescindible en el ámbito del ultra trail internacional”.

Palmarés

La deportista estadounidense, famosa también por utilizar unos pantalones largos y anchos en las carreras, cuenta en su palmarés más de 50 victorias en pruebas de alto nivel, récords en Hardrock 100, Western States 100, UTMB y Moab 240, y un historial de resultados destacados en la clasificación general absoluta, reafirmando su dominio más allá de la categoría femenina.

Pero Dauwalter es también un icono del trail, famosa por su mentalidad positiva y resiliente ('Pain Cave')- donde trabaja el aspecto mental de la resistencia extrema-, su entrenamiento intuitivo y su estilo único que ha inspirado a corredores de todo el mundo.

Del 19 al 21 de marzo

La Tenerife Bluetrail by UTMB®, organizada por el Cabildo a través de la empresa pública Ideco, se disputará del 19 al 21 de marzo con diez modalidades. La carrera contará con la participación de 3.400 corredores de 64 países, más de 700 personas en el operativo de seguridad, logística y emergencias y más de 200 voluntarios.

La carrera cuenta con la colaboración del área de Deportes del Cabildo de Tenerife, a través de su marca DXTenerife, y Turismo de Tenerife, a través de la marca ‘Tenerife despierta emociones’ así como el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de la marca Islas Canarias, de Fred. Olsen, Hospiten, Libby’s, Clínica del Pie Orotava, Cocacola Europacific Partners, Isola, Fonteide, La Fast, QRV Emergencias, La Molineta, Tirma, Quanarian y Mahou 00 Tostada y Cultesa.