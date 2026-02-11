El Libby’s, ante un derbi que puede ser trampolín

La jornada intersemanal de la Liga Iberdrola arroja este miércoles un nuevo derbi canario en el que el Tenerife Libby’s La Laguna se medirá al CV Emalsa Gran Canaria (16:00, YouTube oficial de la Federación Española de Voleibol). El Gran Canaria Arena acogerá así un enfrentamiento que supone una nueva oportunidad para mantener la buena dinámica y avanzar con paso firme en la competición para la escuadra blanquiazul, reforzada tras vencer al tercero el pasado fin de semana.

Y es que la última victoria lograda en casa por el Libby’s ante el DSV Sant Cugat supuso una clara declaración de intenciones para el cuadro tinerfeño, que demostró su capacidad para competir con solvencia y trasladar a la pista el trabajo realizado durante las últimas semanas. Un triunfo que reforzó la confianza del grupo y evidenció la ambición de un equipo que quiere seguir creciendo y mostrando una versión cada vez más sólida en cada jornada. Por su parte, el Emalsa Gran Canaria (quinto en la Liga) será un rival exigente, especialmente al amparo de su pista, por lo que las laguneras deberán mantener un alto nivel de concentración y minimizar errores si quieren imponer su juego en un duelo que se prevé igualado.

En la previa del encuentro Ricardo Lemos, reconoció que «las sensaciones tras la victoria ante el Sant Cugat son las mejores. «Tengo que destacar posiblemente dos factores muy positivos: por un lado, estamos trabajando bien y haciendo equipo y, por otro, este sábado nos quedó muy claro que tenemos una afición espectacular que cree en nosotras. Ellos nos ayudaron a lograr ese triunfo».

El técnico del cuadro tinerfeño incidió en la importancia de mantener la línea de trabajo del equipo. «Tenemos un equipo que siempre va a afrontar cualquier encuentro de la misma manera y esa es la de dar su mejor versión para ganar. Ese es el objetivo y mañana será una jornada más. Lo importante será ser capaces de jugar durante mucho tiempo porque va a ser un partido largo y difícil ante un equipo muy organizado que va a dar lo mejor de sí. Tenemos que mantenernos concentradas y enfocadas desde el principio para dar el cien por cien».

Sobre el doble compromiso liguero de esta semana, Lemos hizo hincapié en afrontarlo como «dos oportunidades para dar continuidad a un buen momento y un ambiente positivo». «Para nosotras es vital aprender de cada encuentro y trabajar para el siguiente», concluyó con entusiasmo el preparador luso.