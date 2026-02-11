Copa del Rey Juvenil
El Heliodoro abre este miércoles sus puertas para la cantera
El Tenerife se mide en el estadio capitalino al Deportivo v Cuartos de final a partido único
Día grande para la cantera del Tenerife. Pase lo que pase. El Heliodoro Rodríguez López abrirá sus puertas –la grada de Tribuna, en concreto– con motivo de la disputa de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey juvenil entre el equipo tinerfeño y el Deportivo. De esta cita (18:00) saldrá uno de los semifinalistas del torneo.
Los blanquiazules debutaron en esta competición con un triunfo ante el Sporting, un 3-2 en la Ciudad Deportiva Javier Pérez . Páez y Pablo pusieron con ventaja al Tenerife, pero los gijoneses reaccionaron y volvieron a nivelar el resultado. Ya en la segunda mitad, Óliver sentenció con el tercer gol.
El cruce de octavos de final llevó al equipo entrenado por Suso Santana a Butarque. El reto, dejar en el camino al Leganés. Y fue posible. Yanes facilitó las cosas anotando el 0-1, pero no fue suficiente. Los madrileños empataron y el pulso se tuvo que resolver en una eterna tanda de penaltis que cayó del lado visitante por 7-8. El guardameta del Tenerife, Sosa, fue el gran protagonista al marcar uno de los tantos y desviar el lanzamiento del portero local, Razvan.
Para acceder a los cuartos de final, el Deportivo no necesitó salir de La Coruña. En dieciseisavos de final se impuso en las instalaciones de Abegondo al Sporting Hortaleza (3-1). A continuación derrotó con claridad al Rayo Vallecano, también en campo propio (4-1).
En el Grupo 1 de División de Honor, el Deportivo es líder con 46 puntos –cuatro más que el Celta y nueve sobre el Sporting– después de 14 partidos ganados, cuatro empatados y uno perdido, y con 54 goles a favor y 13 en contra. Su último resultado, un 1-2 ante la Gimnástica de Torrelavega.
Por su parte, el Tenerife está a la caza del primer clasificado del Grupo 6, la UD Las Palmas. La separación es de un punto. Los blanquiazules, que derrotaron el pasado sábado al Huracán (1-4), llevan 16 victorias y dos empates por una única derrota. Y en goles, 55 y 13.
Con el fin de que el Rodríguez López registre la mejor entrada de público posible, el club ha puesto a la venta las entradas al precio único de 3 euros, pero no para los abonados, que podrán entrar en el estadio sin coste añadido. Las localidades no estarán numeradas. «Jugar en el estadio es un premio, le damos las gracias al club por darnos esta oportunidad», comentó Suso en la víspera. «Los chicos están comprometidos y capacitados para hacer un buen partido y esperamos que las gradas tengan un buen ambiente», añadió.
