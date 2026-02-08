Salto gigantesco del Tenerife Libby’s La Laguna

El Tenerife Libby’s La Laguna firmó una victoria de peso ante el DSV Sant Cugat, que llegaba tercero al partido, al imponerse por 3-1 en un encuentro exigente y de alto nivel competitivo. Tras ceder el primer set, el conjunto lagunero supo reaccionar con solidez y carácter, creciendo con el paso de los minutos hasta dominar el partido desde el juego colectivo. Un triunfo trabajado que supone un golpe sobre la mesa en la clasificación (las blanquiazules adelantan al Sayre) y refuerza las sensaciones del equipo en la segunda y definitiva vuelta de la Liga Iberdrola.

El Tenerife Libby’s La Laguna salió a pista con intensidad, enlazando puntos rápidos que le permitieron tomar ventaja en los primeros compases del encuentro, con Antonela Fortuna liderando el ataque y marcando diferencias desde la red. Sin embargo, el Sant Cugat reaccionó con solvencia, ajustó su juego y logró darle la vuelta al marcador imponiendo su ritmo. Dos acciones consecutivas del conjunto visitante obligaron a Ricardo Lemos a solicitar tiempo muerto, pero las catalanas regresaron a cancha con las ideas claras y cerraron el parcial por 22-25 tras 28 minutos de juego, sumando el primer punto del partido.

Lejos de acusar el golpe, las laguneras volvieron a la pista decididas a cambiar el guion. El inicio volvió a ser equilibrado, con ambos equipos intercambiando puntos hasta que las locales lograron encadenar una racha que les permitió abrir brecha. Los remates de Alli Cudworth y Fortuna, junto al sólido trabajo en la red de Quinn Pelland y la regularidad defensiva de Yeisy Soto, sostuvieron a un conjunto lagunero que fue creciendo con el paso de los minutos. Fue Fortuna, con un ataque decisivo, quien cerró el set por 25-20.

El tercer parcial volvió a arrancar con iniciativa del Libby’s, liderado por Cudworth y el acierto ofensivo de Jessica Akamere, que permitió a las laguneras marcar el ritmo en los primeros compases. En los momentos clave, el conjunto lagunero encontró soluciones a través de la conexión entre Soto y Pelland, así como las acciones decisivas de Fortuna y de nuevo Akamere, para abrir una pequeña renta. Las catalanas forzaron el empate en la recta final, pero las locales supieron manejar la presión y, tras un desenlace ajustado, cerró el set por 26-24 colocándose por delante en el partido.

El cuarto parcial fue un monólogo del Libby’s desde el inicio. Con Akamere y Cudworth marcando el ritmo ofensivo y el bloqueo de Fortuna imponiéndose en la red, las laguneras abrieron rápidamente una amplia ventaja que obligó al Sant Cugat a pedir tiempos muertos sin encontrar respuesta. El conjunto tinerfeño se mostró sólido en todas las facetas, manteniendo la intensidad pese a los intentos visitantes de recortar distancias. Los saques de Cudworth, el trabajo en la red de Soto y Pelland y la continuidad ofensiva permitieron a las tinerfeñas gestionar el tramo final con solvencia y cerrar el set por 23-19, certificando una victoria por 3-1. n

Golpe del Élite frente al Barça

Jornada redonda para los representantes de la Isla en Superliga Femenina 2. En el Grupo B, el Élite Vóley, tercero, visitaba la pista del líder, el Barça. El cuadro de El Rosario conquistó Cataluña con un brillante 0-3, adelanta al equipo azulgrana y se coloca segundo por detrás del Sant Just, que aprovechó el resultado. En el Grupo A, el imbatible Cuesta Piedra ganó esta vez al Zalaeta por 1-3 y el Arona hizo lo propio frente al Voleyourense (1-3). En el C, el Fedes La Laguna se impuso al Sant Joan por 1-3 y sigue segundo.

Noticias relacionadas

En chicos, el Arona Spring in Motion cayó ante el segundo, el L’Illa Grau (3-1), pero sigue primero. El Cisneros recibe hoy al Vólei Prat (14:00).