El récord de España de lanzamiento de martillo en categoría Máster es tinerfeño

El XII Campeonato de Canarias-Pista de Invierno Máster de atletismo se celebró, con éxito de participación, marcas y asistencia de aficionados, en el estadio municipal Francisco Peraza de La Manzanilla, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en la jornada de ayer.

Tanto fue así, que el lanzador del Tenerife CajaCanarias, Vicente Damián González Hernández pulverizó el récord de España Máster M55 de lanzamiento de martillo pesado con un nuevo registro de 17,58 metros: "Batir un récord de España supone una alegría enorme, un premio a mi trayectoria y algo que no se logra todos los días”, explicó el deportista tinerfeño, a quien le bastaron solo tres lanzamientos para romper la anterior marca que llevaba vigente la friolera de casi veinte años: “El récord salió en el segundo intento y en el tercero me quedé cerca con 17,55. No llegué a lanzar por cuarta vez, porque decidí abandonar. Hacía frío, la jornada se alargaba demasiado y mi mente estaba pensando en el próximo desafío”, aclaró.

El anterior récord de lanzamiento de martillo pesado estaba en poder de Ramón Estapiña Fernández, quien lo logró el 22 de junio del 2007 en Águilas (Murcia).

El Campeonato de España de Lanzamiento de Martillo Máster espera al competidor de Los Realejos el próximo 28 de febrero en Durango (Vizcaya) en lo que significará una gran oportunidad para defender y, quien sabe si volver a superar, la brillante marca establecida ayer en su tierra en una disciplina deportiva en auge en Canarias: “El atletismo no para y cada vez hay mas ambiente en los campeonatos regionales y eventos que se organizan y lo que deseamos es que el ritmo no decaiga y vaya a más”.

Noticias relacionadas

La competición oficial, organizada por la Federación Canaria de Atletismo, el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y el club Aguere, deparó un amplio catálogo de pruebas y concursos y contó con una nutrida presencia de amantes del atletismo en las gradas del Francisco Peraza en una jornada que reunió a más de 200 atletas masculinos y femeninos procedentes de todos los rincones del archipiélago durante seis frenéticas horas.