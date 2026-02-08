El Mensajero asalta el Antonio Domínguez con un gol de Ayoze
El Marino cede en un encuentro igualado y con pocas ocasiones claras para marcar
La igualdad fue la tónica durante el tramo inicial, con llegadas en ambos lados aunque con pocas ocasiones. La primera clara fue para el Mensajero tras un centro desde la derecha rematado por Alexis, que obligó al defensor Gabri a despejar. En la réplica, Lie colgó un balón desde la derecha que remató Isma y blocó Rafa Hidalgo.
Las fuerzas siguieron igualadas, con aproximaciones pero sin concretar oportunidades claras hasta el minuto 37, cuando Vianey probó fortuna con un golpeo desde el borde del área que salió rozando el poste. Al descanso, 0-0.
El guion apenas cambió, con Isma y David Grande creando peligro para sus equipos. La primera ocasión la tuvo Pirri para el Marino, rematando un centro de Lie a las manos del portero; aunque el gol cayó del lado mensajerista en el minuto 65 tras un tiro de Alexis desviado por David, anotando Ayoze Placeres en el rechace.
A raíz del 0-1, el conjunto sureño se vio obligado a estirar sus líneas y merodeó con frecuencia el marco visitante.
Así, Fede colgó un balón desde la derecha que Pirri dejó de espaldas hacia Sergio, que finalizó la jugada con un disparo ligeramente alto; y ya en el descuento, el travesaño evitó el empate de Samuel a la salida de un córner.
