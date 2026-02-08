Mario Olmedo y Aida Campos arrasan bajo el calor herreño

El calor herreño —tanto el meteorológico como el humano— volvió a ser protagonista en la 18ª edición de la Maratón del Meridiano, celebrada este fin de semana en la isla de El Hierro y que reunió a más de 1.000 corredores y corredoras en una de las citas más exigentes y emblemáticas del calendario deportivo canario.

En la distancia reina de 42 kilómetros, los vencedores fueron Mario Olmedo y Aida Campos, que se impusieron en una jornada marcada por el buen ambiente, unas condiciones climáticas favorables y la dureza habitual de un recorrido que pone a prueba la resistencia física y mental de los participantes. Olmedo firmó un tiempo de 3:52’24’’, mientras que Campos cruzó la meta con un crono de 5:03’20’’.

Más allá del aspecto competitivo, la prueba volvió a destacar por la acogida y el cariño del pueblo herreño, un valor diferencial que los propios campeones y corredores subrayaron al término de la carrera. El aliento constante del público a lo largo del recorrido, especialmente en los tramos más exigentes, se convirtió en un estímulo clave hasta la línea de meta.

El podio masculino de los 42 km lo completaron Alberto García, con 4:01’58’’, y Raúl Butaci, con 4:03’17’’. En categoría femenina, acompañaron a Aida Campos Irene Picón, segunda con 5:43’23’’, y Cristina San Hemeterio, tercera con 5:53’48’’.

La gran actuación deportiva de la jornada llegó en la distancia de 28 kilómetros, donde se vivió una carrera de altísimo nivel que dejó dos nuevos récords de la prueba. En categoría masculina, Aythami López se alzó con la victoria tras un intenso duelo con Josep Miret, estableciendo el mejor crono histórico de la distancia. Miret fue segundo con 2:19’51’’, seguido de Daniel Castillo, tercero con 2:39’38’’. En categoría femenina, la suiza Judith Wyder protagonizó una actuación sobresaliente, rebajando el récord femenino de los 28 km con un tiempo de 2:41:15. Un registro que confirma su alto nivel competitivo y su especial conexión con el recorrido del Meridiano, donde volvió a dejar una huella deportiva para la historia de la prueba. El podio femenino lo completaron Marta Pueyo, segunda con 3:21’27’’, y Verónica Suárez, tercera con 3:28’53’’.

En los 19 kilómetros, la victoria masculina fue para Aythami Brito, con un tiempo de 1:29’35’’, seguido de Arezki Habibi, con 1:35’11’’, y Francisco Castillo, con 1:36’41’’. En categoría femenina, la ganadora fue Isabel Salazar, con 1:59:46, por delante de Valeria Hernández, con 2:01’18’’, y Olga Martynenkova, con 2:04’41’’.

En la distancia de 9 kilómetros, el triunfo masculino fue para Matías Huertas, con 38’24’’, seguido de Modibo Diakite, con 39’09’’, y Sidi Bacari, con 41’21’’. En categoría femenina, la victoria fue para Ángela Morales, con 49’55’’, acompañada en el podio por Candy Barrios, con 55’33’’, y María José García, con 56’56’’.

En el apartado de declaraciones, Mario Olmedo quiso dedicar sus primeras palabras a su tierra, Andalucía, mostrando su solidaridad y apoyo ante la situación vivida estos días como consecuencia del temporal. Tanto Olmedo como Aida Campos coincidieron en destacar el espectacular trazado del Maratón del Meridiano, una carrera exigente que discurre por algunos de los paisajes más emblemáticos de la isla. Ambos subrayaron, además, el cariño constante del público herreño, que arropa a los corredores a lo largo de todo el recorrido y convierte cada punto del trazado en un estímulo añadido para seguir adelante. n