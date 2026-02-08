Tenis
Daniel Mérida reina en el Tenerife Challenger
El tenista madrileño se proclama campeón del primer torneo después de imponerse en dos sets (6-2 y 6-4) al italiano Francesco Maestrelli
Daniel Mérida se proclamó campeón del Tenerife Challenger 1 en la Tenerife Arena tras imponerse en la final al italiano Francesco Maestrelli por 6-2 y 6-4. El madrileño cerró así el primero de los dos torneos organizados por MEF Tennis Events en el Abama Tennis Academy con una actuación extraordinaria, derrotando al primer cabeza de serie.
Tras el título logrado en Pozoblanco en 2025, el jugador nacido en 2004 suma su segundo Challenger profesional y, gracias a este resultado, desde hoy será número 152 del mundo. Maestrelli, pese a una final por debajo de sus estándares, también alcanzará su mejor ranking, situándose en el puesto 108 ATP, y será uno de los favoritos en el Tenerife Challenger 2.
Después de superar la fase previa del Open de Australia y disputar Oeiras, Mérida relanza su temporada con este título. En Tenerife nunca había pasado de cuartos, pero este año firmó un torneo perfecto. «Estoy muy feliz con mi nivel. En Tenerife siempre he sentido que puedo jugar bien y estoy contento de competir en esta Isla», declaró tras la final. Mérida debutará mañana en el Tenerife Challenger 2.
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: adiós al aviso amarillo por oleaje
- Multado con 200 euros y pérdida de 4 puntos por no tener en cuenta este elemento básico de seguridad: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Cariocas repite primer premio de Interpretación en el concurso de comparsas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- El ‘búnker’ de Santa Cruz de Tenerife incluirá aparcamientos para no quitar plazas a los vecinos
- Cariocas, Bahía Bahitiare y Danzarines optan a entrar en el podium del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Trinkosos gana el XXXII concurso del Norte por primera vez en su historia
- Concurso de comparsas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Artistas confirmados para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026