Daniel Mérida reina en el Tenerife Challenger

Daniel Mérida se proclamó campeón del Tenerife Challenger 1 en la Tenerife Arena tras imponerse en la final al italiano Francesco Maestrelli por 6-2 y 6-4. El madrileño cerró así el primero de los dos torneos organizados por MEF Tennis Events en el Abama Tennis Academy con una actuación extraordinaria, derrotando al primer cabeza de serie.

Tras el título logrado en Pozoblanco en 2025, el jugador nacido en 2004 suma su segundo Challenger profesional y, gracias a este resultado, desde hoy será número 152 del mundo. Maestrelli, pese a una final por debajo de sus estándares, también alcanzará su mejor ranking, situándose en el puesto 108 ATP, y será uno de los favoritos en el Tenerife Challenger 2.

Noticias relacionadas

Después de superar la fase previa del Open de Australia y disputar Oeiras, Mérida relanza su temporada con este título. En Tenerife nunca había pasado de cuartos, pero este año firmó un torneo perfecto. «Estoy muy feliz con mi nivel. En Tenerife siempre he sentido que puedo jugar bien y estoy contento de competir en esta Isla», declaró tras la final. Mérida debutará mañana en el Tenerife Challenger 2.