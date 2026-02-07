El tercero mide la mejoría del Tenerife Libby’s

El Tenerife Libby’s La Laguna afronta en la tarde de hoy sábado un partido de máxima importancia en la decimosexta jornada de la Liga Iberdrola, recibiendo en casa al DSV Sant Cugat. La cita, que arrancará a las 18:00 horas en el Pablos Abril, podrá seguirse a través de los canales habilitados por la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) y contará con la celebración del Día del Voleibol Lagunero tras la finalización del encuentro.

El cuadro tinerfeño afronta el choque con el objetivo de hacerse fuerte en casa en un enfrentamiento clave para dar un paso adelante en la clasificación, confiando en el trabajo realizado durante la semana para ofrecer su mejor versión ante un rival exigente. Por su parte, el Sant Cugat llega a la Isla ocupando el tercer puesto tras su derrota ante el líder. Como un equipo sólido y competitivo, las de Joshua Pérez destacan por su capacidad para imponer un alto ritmo de juego y sacar rédito en los momentos decisivos.

Antepenúltimo (décimo sobre 12 equipos) con 17 puntos, el Libby’s afronta la exigente cita con el objetivo de sumar un triunfo que ratifique la mejoría en sensaciones tras la salida de Guillermo Orduna y el fichaje de Ricardo Lemos. Por delante de la escuadra lagunera marcha el Sayre que, con 18 unidades en el casillero, visita al Kiele Socuéllamos, que es penúltimo. Lograr un triunfo se antoja fundamental para seguir a la estela de la entidad grancanaria, favorita en su visita a Ciudad Real.

El análisis del técnico

Lemos, técnico blanquiazul, comparte su felicidad ante «la capacidad de trabajo de todas las jugadoras y la búsqueda constante de ser mejores». Además, califica el desafío de este fin de semana como un encuentro duro para ambos equipos: «Estamos en un momento de la temporada en el que nadie puede permitirse relajarse, todos quieren salir con la victoria, pero esperamos un excelente espectáculo de voleibol», reflexiona el preparador.

Sobre el Sant Cugat, el portugués destaca su perfil como un «equipo fuerte, que lucha mucho y nunca se da por vencido». «Ha tenido un excelente desempeño en el campeonato hasta el momento y ha demostrado que su gran agresividad en el saque y variabilidad en el ataque pueden causar muchas dificultades a sus oponentes», concluye.

Más allá del apartado deportivo, la jornada tendrá un significado especial para el voleibol de la Ciudad del Adelantado. Tras la finalización del partido, se celebrará el Día del Voleibol Lagunero, una iniciativa que busca reconocer la labor de los clubes, deportistas, técnicos y familias que forman parte del tejido del voleibol en el municipio, reforzando los lazos entre el primer equipo, la base y la afición.