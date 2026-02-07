El Echeyde, en busca del estreno triunfal en 2026

Tras dos partidos en casa con derrotas esperables (contra Terrassa y Barceloneta), pero dejando buenas sensaciones, el Santa Cruz Tenerife Echeyde afronta hoy sábado (18:30 horas) su primera visita de la segunda vuelta liguera en la piscina del Sant Andreu. Se trata de un duelo directo ante los octavos, y de gran importancia para los tinerfeños, décimos con 10 puntos, que quieren superar en la tabla a su rival y acercarse a los puestos de playoff europeo. Para ello, los pupilos de Albert Español contarán con casi toda su plantilla, a excepción del sancionado Sergio Prunell.

Uno de los convocados será Javier Gorría. El atacante catalán, ya recuperado de su lesión y con seis goles en sus dos primeros partidos con el club, se enfrenta a uno de sus exequipos. "Es un duelo especial por mi pasado allí, pero voy a ir a tope a ganar y dar lo mejor de mí. Voy encontrándome cada vez mejor, cogiendo ritmo e intentando aportar al equipo", explica el artillero, quien valora al grupo en buenas condiciones y motivado tras la buena imagen mostrada el martes ante el vigente campeón. "Estamos poco a poco mejorando y encontrando regularidad. Nos enfrentamos a un oponente muy joven y peligroso, que está haciendo las cosas bien y ya nos derrotó en la ida, pero el objetivo no es otro que la victoria", añadió.

En cuanto al CN Sant Andreu, dirigido por Juan Carlos Sanchón, se encuentra actualmente en octava posición con 12 puntos (4 victorias y 8 derrotas). Ha firmado una buena primera vuelta, que le permitió clasificarse para la Copa del Rey, y cuenta con atacantes peligrosos como el brasileño Lucas Wulfhorst (25 tantos), Óscar Montes (23), el campeón del mundo sub 20 Carles Núñez, Sergi Franch, el veterano boya Ricardo Gracia, Aleix Herrero o su guardameta Adriá Serrano, entre otros.

En lo que respecta a los últimos antecedentes entre ambos equipos, no son muy positivos para el Echeyde, que solo ha logrado un triunfo (15-9 la pasada temporada) en los últimos cinco enfrentamientos, incluyendo la derrota en la ida en la Acidalio (6-10). Por ello, conquistar la Pere Serrat y romper esta mala racha se encuentra entre ceja y ceja de los isleños.