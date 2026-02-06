El talento internacional se cita en el sur de la Isla

El tenis internacional ha vuelto a Tenerife con la celebración de dos torneos Challenger 75 que se disputan en la Abama Tennis Academy del 1 al 15 de febrero. Organizados por MEF Tennis Events con el patrocinio del Cabildo a través de Turismo de Tenerife, los eventos cuentan este año con una participación destacada de tenistas ibéricos y canarios, gracias a las wild cards otorgadas por la Real Federación Española de Tenis y la Federación Canaria de Tenis.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, ha destacado en la presentación de la competición la importancia de estos torneos para la proyección internacional de la Isla, señalando que «los Tenerife Challenger 75 refuerzan nuestra posición como destino de referencia para el turismo deportivo, combinando competición de alto nivel con unas condiciones climáticas y de infraestructuras excepcionales».

Afonso subrayó además el impacto del evento en el desarrollo del talento local y nacional: «Para Tenerife es especialmente significativo que jóvenes tenistas canarios y españoles puedan competir en casa en un circuito tan exigente como el Challenger. Estos torneos son una puerta de entrada al tenis profesional y una oportunidad real para que nuestros deportistas sigan creciendo». «Desde Turismo de Tenerife seguimos apoyando iniciativas que diversifican nuestra oferta, desestacionalizan el destino y proyectan al exterior una imagen vinculada al deporte, la excelencia y la calidad de vida que ofrece nuestra Isla», resaltó Lope Afonso.

Deportistas de nivel

El presidente de la Federación Canaria de Tenis, José J. Sepúlveda, felicitó al Cabildo y a Turismo de Tenerife por esta apuesta decidida por este deporte. «Tenerife es el 60% del tenis canario. Tenerife es una isla de tenis, donde se vive con grandeza este deporte. El tenis es el deporte con más seguidores después del fútbol. Este es un evento que tiene raíces profundas en nuestra tierra».

El director de Abama Golf y Tenis SLU, Brendan Breen, agradeció al Cabildo su apoyo constante con el tenis y la promoción del destino Tenerife. «Estamos de enhorabuena. Tenerife Challenger 75 reúne estas dos semanas en la isla a destacados talentos del tenis internacional».

También acudieron a la presentación en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife el concejal de Deportes Ayuntamiento de Guía de Isora, Oliver Jesús Afonso, Miguel del Prado Trallero, presidente Federación Insular de Tenis de Tenerife, y los tenistas canarios Samuel García Hernández y Joel Toral Ocaña, entre otros.

Fabio Fognini, ex número 9 del ranking mundial y una de las figuras más carismáticas del tenis italiano, estará presente en el club durante los días finales del torneo para compartir su tenis y su experiencia con los aficionados. Se trata de una gran oportunidad para los jóvenes canarios, puesto que los torneos de Tenerife han sido siempre una ocasión fundamental para que los jugadores locales sumen experiencia en el circuito Challenger. También este año, cuatro tenistas canarios participan en los eventos gracias a invitaciones especiales: Rodrigo Ledesma Sosa y Saúl Pacheco Benasayag disputaron el Tenerife Challenger 1, mientras que Joel Toral Ocaña y Samuel García Hernández competirán en el Tenerife Challenger 2.

Además, gracias a las wild cards de la RFET, la Isla sigue siendo tierra de oportunidades para otros profesionales ibéricos como Pol Martín Tiffon y Javier Barranco Cosano, invitados al primero de los torneos.

Este año también el Tenerife Challenger 1 tendrá a uno de los talentos más interesantes del panorama internacional. Primero entre todos, el madrileño Rafa Jodar, nacido en 2006, protagonista el pasado diciembre en las Next Gen ATP Finals y número 150 del mundo. Su ascenso fue tan rápido que dejó el tenis colegial tras los títulos Challenger ganados en 2025 en Hersonissos, Lincoln y Charlottesville. El inicio de 2026 no fue menor, con la final del Challenger de Canberra, preludio del Open de Australia. Aún no Next Gen, pero esperados para una temporada clave, los dos primeros cabezas de serie serán Francesco Passaro (140 ATP) y Francesco Maestrelli (141 ATP). Los españoles, a la espera de las invitaciones para el cuadro principal, estarán representados por Daniel Mérida (164 ATP) y Alejandro Moro Cañas (242 ATP). Italia estará también representada por Stefano Travaglia (189 ATP) y Lorenzo Giustino (210 ATP). Cuando se habla de futuro, es imprescindible citar a los nacidos en 2005 Arthur Gea y Gilles-Arnaud Bailly, el clase 2006 Joel Schwaerzler y el clase 2007 Benjamin Willwerth, que acaba de salir del circuito júnior, donde se clasificó como el número 4 del mundo.