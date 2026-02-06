La planificación como clave del auge deportivo en La Laguna

La actividad deportiva forma parte de la vida de San Cristóbal de La Laguna. A lo largo del año, el municipio acoge un amplio número y diversidad de pruebas deportivas, tanto de carácter popular como federado, que se desarrollan de manera continuada y en distintos puntos del municipio.

“Esta realidad sitúa hoy a La Laguna como el municipio de Canarias que más pruebas deportivas acoge a lo largo del año, un dato que responde a una planificación sostenida y al trabajo continuado en el ámbito deportivo”, asegura el concejal de Deportes de La Laguna, Badel Albelo, quien sostiene que “el número de eventos deportivos que acoge La Laguna no es casual: es el resultado de la coordinación constante con clubes, federaciones y entidades organizadoras, que hacen posible que el deporte esté presente en todo el municipio y durante todo el año”.

Pruebas consolidadas como la San Silvestre Lagunera, la K42 Anaga Marathon o la Carrera Nocturna de La Laguna forman parte de un calendario estable que cohabita con nuevas iniciativas, competiciones de base y eventos solidarios tan significativos como la Carrera de la Mujer. Una programación diversa que se extiende durante todo el año y que convierte el deporte en una herramienta de convivencia, promoción de hábitos saludables y dinamización social y económica.

Este modelo deportivo se apoya, además, en una relación constante con el tejido asociativo del municipio. Clubes, federaciones y entidades organizadoras participan de forma activa en la planificación anual, tanto en el uso de las instalaciones como en la organización de pruebas y competiciones. Esta coordinación permite optimizar recursos, ajustar calendarios y garantizar que la actividad deportiva se desarrolle de forma ordenada y compatible en los distintos espacios deportivos municipales.

El concejal de Deportes de La Laguna, Badel Albelo. / EL DÍA

El deporte base ocupa un lugar central dentro de este enfoque. Deportistas, escuelas deportivas y clubes, junto a las competiciones federadas, conviven con grandes eventos y pruebas populares, generando una práctica deportiva continua desde edades tempranas. Esta actividad diaria refuerza la cohesión social y consolida al deporte como un servicio público con impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía.

Este volumen de actividad requiere instalaciones adecuadas, seguras y preparadas para un uso intensivo. En este contexto, el Ayuntamiento de La Laguna activará en 2026 una renovación integral de siete campos de fútbol del municipio, con una inversión global de 2,49 millones de euros. La actuación, impulsada desde el Organismo Autónomo de Deportes (OAD), se enmarca en una planificación a cinco años y da respuesta a una demanda histórica de los clubes y personas usuarias.

Badel Albelo señala como clave de esta política “la planificación previa y del trabajo continuado del OAD, pensada para mejorar instalaciones que tienen un uso diario muy elevado”. En este sentido, explica que “no se trata solo de renovar superficies, sino de garantizar que los campos puedan mantenerse en buen estado durante los próximos años”.

La intervención se llevará a cabo mediante un contrato de ‘renting’ de césped artificial y equipamiento deportivo, una fórmula que permite abordar la renovación de los campos de forma integral y asegurar su mantenimiento periódico. “El ‘renting’ nos permite planificar a medio plazo, cuidar las instalaciones y optimizar los recursos públicos, evitando actuaciones aisladas que no resuelven el problema de fondo”, apunta Albelo.

Las intervenciones se desarrollarán en siete campos de fútbol ubicados en diferentes puntos del municipio: Verdellada–La Laguna, Islas Canarias–La Laguna, Montaña Pacho 1, Montaña Pacho 2, Perico Vargas La Laguna, Las Chumberas y Punta del Hidalgo. Esta distribución permite mantener un equilibrio territorial y asegurar que la mejora de infraestructuras llegue a los distintos pueblos y barrios.

El objetivo principal es mejorar la seguridad de los usuarios, la calidad del juego y la durabilidad de los campos, teniendo en cuenta el elevado nivel de uso que soportan a lo largo del año por parte de clubes, escuelas deportivas y competiciones oficiales. La renovación de las instalaciones permitirá, además, una mejor organización de entrenamientos y competiciones, contribuyendo a un uso más eficiente de los espacios deportivos municipales.

Esta actuación se integra en una política continuada de conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, orientada a acompañar la intensa actividad que se desarrolla a lo largo del año y a prolongar la vida útil de los equipamientos deportivos.

Además del impacto directo en la práctica deportiva, esta actividad tiene una repercusión social y económica relevante. Muchas de las pruebas que se celebran en el municipio atraen a participantes y acompañantes procedentes de otros puntos de la Isla, generando movimiento en sectores como el comercio, la hostelería y los servicios, y reforzando el papel del deporte como elemento dinamizador del territorio.

“La Laguna vive el deporte de forma continua y en todo el municipio”, resume el concejal de Deportes, Badel Albelo. “Nuestro compromiso es seguir acompañando esa realidad con planificación, buena gestión y respuestas claras a las necesidades del tejido deportivo”.