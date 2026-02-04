El Echeyde no puede con el coloso Barceloneta

El Santa Cruz Tenerife Echeyde Masculino afrontaba ayer en la Acidalio la jornada 10 de la Liga de División de Honor, que fue aplazada por la borrasca Emilia. Ante el eterno campeón, un coloso Barceloneta que ha ganado de manera consecutiva las últimas 20 Ligas, el cuadro de Albert Español rozó una victoria histórica, pero acabó cediendo por 10-12. La derrota deja a los tinerfeños fuera de la Copa del Rey.

El reto era mayúsculo, para los pupilos de Español, que llegaban al choque en décima posición (10 puntos), y con una mala racha de tres derrotas seguidas (Mataró, CN Barcelona y Terrassa). Los santacruceros trataron de aprovechar la rotación masiva de un Barceloneta que dejó en Cataluña a cinco de sus mejores hombres. Los visitantes, no obstante, fueron los primeros en golpear por medio de un tiro de Marc Valls. Llegó rápido la contestación con el primer misil lejano de Luis Araya (1-1). Igualdad máxima en el primer capítulo, que se plasmó en el agua, con un tanto, en superioridad numérica, de Alejandro Bustos en la boya, pero, nuevamente, la consiguiente réplica de Araya. Marcador de 2-2 en el primer descanso, y un Echeyde muy sólido en defensa, al que le estaba saliendo a la perfección el plan.

Con todo, se dio el pistoletazo de salida al segundo round, y los chicos de la Acidalio seguían plantando mucha batalla, aunque el arranque no fuera el deseado. Segundo gol de Burian (2-3), varias ocasiones de gol claras falladas y un paradón de Skokandic, el cual mantenía a los suyos vivos. El luminoso seguía apretado, a los canarios les estaba costando más atacar, pero volvió a emerger la figura del a la postre MVP Luis Araya. 3-3, y no tardó en llegar el contragolpe marinero, concluido por Unai Biel, por dos veces, uno de ellos con un tirazo tras falta. Se adelantaban los visitantes, pero el Echeyde seguía respirando en el cogote de los catalanes llegados al entretiempo, gracias a un bonito movimiento en la boya de Samu García (4-5).

El tercer capítulo se inició con más buenas defensas, sequía catalana y el cuarto de Araya, tras una bonita jugada con hombre de más, orquestada en el tiempo muerto. La pizarra traía el empate momentáneo (5-5), sin embargo, los colegiados volvieron a pitar un penalti a favor del Barceloneta, el cual no erró Marc Valls, así como una expulsión dudosa, que aprovechó Bustos (5-7). Los chicharreros se ganaron el privilegio de seguir soñando con un gran parcial de 2-0 en sendas acciones en superioridad numérica (Iker González y Araya).

Regresaban las tablas (7-7) y todavía restaban ocho minutos por delante. La grada creía, el Echeyde creía, y el cuarto decisivo empezó de la mejor manera: penalti y el sexto tanto de Araya. Los tinerfeños colocaban el 8-7, lograban su primera renta, y hacían saltar las alarmas en el todopoderoso Barceloneta, al que le llegaba el turno de acelerar.

Y lo hizo. El combinado catalán se repuso y, con un parcial de 0-2, se puso de nuevo por delante con el 8-9. La respuesta del Echeyde para el 9-9 fue el último espejismo. 0-3 de los visitantes y un tanto de Samu García para maquillar el resultado final con el 10-12. n