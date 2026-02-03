Victoria histórica del Añaza para seguir soñando con el ascenso a Tercera

El Añaza se gana su derecho a soñar. Un tanto de Aday bastó para que el equipo de Eduardo Delgado asaltara el sábado el Francisco Peraza y derribara la imbatibilidad liguera del Laguna, arrebatándole además el liderato de la Regional Preferente. Golpe de autoridad que suena a confirmación para un proyecto santacrucero que ya no acepta el papel de revelación. El Añaza es el nuevo líder de la Preferente y lo es con argumentos, números y una identidad muy clara.

En uno de los partidos más esperados de la temporada, se daban cita en el Francisco Peraza más de 1.500 personas. El líder, un Laguna todavía invicto, ponía a prueba a un Añaza lanzado. El escenario, como reconoce su entrenador, fue «de fútbol y espectacular», impropio de una categoría no profesional y mucho más cercano a lo que se respira en escalones superiores del fútbol canario.

El Laguna llegaba con 18 victorias y cinco empates, vivo en la Copa Heliodoro y solo había cedido en una eliminatoria del KO después una prórroga ante el CD Toledo en la Copa Federación. En liga, nadie había conseguido asaltar su feudo. Sin embargo, un Añaza serio y bien plantado entendió que todo iba de pequeños detalles.

El premio para el conjunto santacrucero llegó en el minuto 26. Saúl armó el disparo dentro del área, el exblanquiazul Ángel Galván logró repelerlo y el balón quedó muerto en el segundo palo. Allí apareció Aday para empujar a la red un tanto que acabaría marcando el partido. Una victoria por 0-1 trabajada y sufrida que, con algo de perspectiva, apunta a ser considerada como una de las noches más importantes de la historia rojinegra –si no la que más–.

El Añaza alcanza así los 61 puntos y le arrebata el liderato a un Laguna que se queda con 59. Además, el conjunto santacrucero se lleva el gol average particular después del empate sin goles de la primera vuelta. Un doble premio que refuerza la posición del equipo del barrio cuando restan todavía 14 jornadas por disputarse.

Una ascensión vertiginosa

«Nos tocará que nos recuerden en algún momento», exterioriza Eduardo Delgado. Lo cierto es que, pase lo que pase a partir de aquí, lo del Añaza, que solo ha encajado nueve goles en contra en 24 partidos, es un proyecto que ya forma parte de la historia del fútbol canario. En cuatro años, la institución santacrucera ha pasado de no existir a asomarse al sueño de la Tercera. Por el camino quedaron dos ascensos consecutivos y, la pasada temporada, una permanencia solvente en su estreno en la Preferente mientras se aprovechó para cimentar una base que antes ni existía.

«En cuatro años lo que ha hecho el Añaza es algo que la gente recordará», insiste su técnico, aunque él prefiere aferrarse a un dato que explica mejor el presente del equipo: en las cinco primeras jornadas de la segunda vuelta, el Añaza se ha medido a tres rivales de playoff –incluido el Laguna– y ha firmado un balance de 14 goles a favor y 0 en contra. Un rendimiento que, en palabras de su entrenador, «es más importante que haberle ganado al Laguna el otro día».

Eso sí, verse en lo más alto no altera ni un ápice la hoja de ruta. El viernes se viene el Tacoronte, según Delgado, «el partido más importante». Tiene claro el técnico que la Preferente no permite distracciones, que «no es un camino de rosas» y que «esto cuesta». Este lunes, pese a ser día festivo, el equipo volvió al trabajo y se ejercitó con normalidad después de la victoria del sábado.

«La mejor afición»

De lo vivido el otro día en La Laguna, capítulo aparte merece su afición, huelga decirlo. Desplazamiento masivo de la hinchada rojinegra al Francisco Peraza que sirve para dejar claro que, si hay un elemento que completa el crecimiento del Añaza, ese es, sin duda, su gente. Siempre presente, en casa y fuera, implicada durante la semana y protagonista los días de partido, para Delgado representa «la mejor afición que hay».

«Nunca me gusta comparar, pero lo que yo vivo con esos chicos en el día a día, en los entrenos que están por allí, al final convives con ellos, y eso se nota. Nuestro diálogo es claro en todo, en cuanto a comportamientos; es algo inexplicable y que se vive en todos los encuentros. Nos acompañan muchos aficionados siempre; cuando nos desplazamos, obviamente, por circunstancias no todos pueden viajar, pero siempre están pendientes durante la semana, están por el barrio y nos dejan comentarios de apoyo e ilusión, preparando pancartas, colaborando… incluso llegamos a hacer camisas para la afición. Al final, eso es más bonito que cualquier otra cosa», verbaliza su entrenador.

El billete a Tercera está lejos de quedar resuelto, y más aún con apenas dos puntos que separan al primero del segundo. Eso sí, lo que ya se dibuja con claridad es un mano a mano por el ascenso directo. Un mano a mano que promete ser largo y sin margen de error. El Añaza, ahora líder, sabe que el reto no es llegar primero, sino mantenerse.

La pelea por el ‘playoff’ empieza a tomar forma

Con 14 fechas por delante, también el playoff de la Preferente –acceden desde el segundo hasta el quinto– empieza a tomar forma. Güímar, Raqui y Los Llanos, tercero, cuarto y quinto, respectivamente, parecen encaminados a pelear por la promoción, junto con el que se quede sin subir directo entre Añaza y Laguna. El quinto y último en zona de playoff, Los Llanos, con 44 puntos, aventaja en seis al sexto, Las Zocas, y al séptimo, Tacoronte. Eso sí, el conjunto blanquirrojo tiene que visitar a Los Llanos y al Raqui, mientras que a los avispones les falta recibir a ambos equipo. Por abajo, la historia no cambia demasiado. El Buzanada, quinto por la cola y primer equipo fuera de peligro, aventaja en seis puntos a La Palma, que marca el primer puesto de descenso con 18 puntos. Con dos menos se encuentra el Sauzal –16–, mientras que el Bahía Santiago y el Fuencaliente, ambos con ocho, parecen ya condenados. Quedan por disputarse el Sauzal-La Palma y el Sauzal-Buzanada.