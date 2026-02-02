El Tenerife B completa una semana de plenos

El Tenerife B cerró ayer una semana con pleno de victorias: 0-2 al Moscardó hace dos domingos, 2-1 en el partido aplazado contra el Rayo Vallecano B y este 2-0 frente a un Intercity tan veterano como inerme en los remates –hasta cuatro claros, uno a puerta vacía de Cristian Herrera–, justo la pegada que sí le asomó al filial blanquiazul en el último sexto con los goles de Loren Sánchez y Juan Ybarra.

Los nueve puntos permiten al grupo de Leandro Cabrera, Mazinho, que ha ganado presencia y remate con las cesiones de Alberto Ulloa y Fran Sabina, volver a los puestos de promoción a la espera de que complete el calendario con la disputa del derbi chico, aplazado al próximo 11 de marzo.

Mazinho tiró de lo previsible para armar el mismo once que el miércoles contra el segundo equipo rayista. Así lo de Ulloa haciendo dupla con Dylan y Fran Sabina como nueve titular. La consecuencia, más control del medio, pero una falta de profundidad, casi sin caídas al área, que redujo la letalidad a un cabezazo al larguero de Guillem Trilla (41’) puesto por Juan Ybarra en una jugada interminable cuando casi moría el primer acto.

De vuelta de la pausa, Mazinho no esperó al cuarto de hora para trato de meter más ritmo con el balón con Omar y más presión a los centrales con Loren Sánchez doblando punta con Fran Sabina. El Tenerife comenzó a terminar jugadas, metió en cuarenta metros al cuadro de Quique Hernández y le empezaron a nacer llegadas con más peligro, antes una de Fran Sabina que no cogió rumbo con el veterano Ian Mackay descolocado tras una salida pifiada.

La constancia encontró premio después de otro aviso tras un tiro libre lateral de Omar Sánchez. Trilla la sirvió larga al segundo palo, Giovanni la devolvió a la olla y en el rebumbio pescó Loren un remate premiado con el gol (segundo del curso) y una lesión del madrileño que cedió su puesto a Viti.

Desnortado el Intercity sin que los cambios le dieran otra velocidad, el Tenerife B siguió buscando más renta. Dos vueltas en ventaja mal aprovechadas, otro remate de Fran Sabina que salvó Mackay con una mano de categoría y, por fin, el 0-2. Lo obró Juan Ybarra sacando petróleo de una jugada con tres protagonistas previos: un balón mil veces peleado por Giovanni García servido a Omar, colocado en el área chica a Viti y entregado por el portuense para que definiera, liberado, el madrileño.

Con este arreón de 9 de 9, el Tenerife B vuelve a estar como en las primeras semanas del calendario, metido de lleno en la lucha por hacerse con uno de los puestos de la promoción de ascenso a Primera RFEF –y todavía tiene pendiente la disputa del derbi con Las Palmas Atlético–. Ya es quinto, con los mismos puntos que el Conquense, que es sexto. Y tiene a solo dos al cuarto, el Getafe B, y a tres al tercero, el Coria. O lo que es lo mismo, el filial ha reactivado a tiempo su condición de aspirante a subir.

Lo hace, además, con la ventaja de tener el próximo encuentro en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. El domingo que viene recibirá en casa a un Navalcarnero que está pendiente de no caer en la zona de descenso a Tercera División. Será el tercer partido seguido del filial blanquiazul en campo propio después de haber superado ya en ese escenario al Rayo B y al Intercity.